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日本軍費連9年新高 新年度破516億美元

編譯陳韋廷／綜合21日電
菅義偉延續安倍晉三的軍事擴張政策。圖為菅義偉上月閱兵。（美聯社）
菅義偉延續安倍晉三的軍事擴張政策。圖為菅義偉上月閱兵。（美聯社）

日本內閣會議21日批准2021年度國防預算，規模達5.34兆日圓（約516.5億美元），比今年度增加610億日圓，金額創歷史新高且連9年增加，以因應中國及北韓不斷升高的軍事威脅。

路透報導，日本首相菅義偉21日同意連9年增加軍事支出，為研發高科技匿蹤戰機及射程更長的反艦飛彈挹注資金，對抗中國日益成長的軍力。防衛省將在4月開始的新年度獲得這筆史上最高國防預算，較上年度增加1.1%。

菅義偉延續前首相安倍晉三具爭議性的軍事擴張政策，讓日本軍隊配備新型飛機、飛彈及航艦來應對包括鄰國中國在內的潛在敵人。

日本正採購射程更遠的飛彈，並考慮加強武裝和訓練自衛隊，使其有能力打擊中國大陸、北韓及亞洲其他地區的遠程陸地目標。

日本軍費將用於擴建艦隊、研發遠程巡航飛彈和隱形戰鬥機，應對來自中國和朝鮮的潛在威...
日本軍費將用於擴建艦隊、研發遠程巡航飛彈和隱形戰鬥機，應對來自中國和朝鮮的潛在威脅。（美聯社）

日本也將斥資3.23億美元開發遠距反艦飛彈以防衛沖繩島鏈，其他的大型採購案還包括斥資6.28億美元購買六架F—35匿蹤戰機。

日本還預計砸下400億美元研發具匿蹤性能的F—Ｘ噴射戰機，是30年來首次自製戰機。這項由三菱重工領導、洛克希德馬丁公司協助的計畫，將從新年度預算中獲得7.06億美元。

此外，日本也將耗資9.12億美元打造兩艘小型戰艦，因應老化導致兵源減少問題，因其所需人員少於傳統驅逐艦。另外，日本還將打造兩艘配備新型防空及彈道飛彈防禦雷達的「神盾系統搭載艦」。

瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所的資料顯示，日本國防支出目前排在世界前十名。

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