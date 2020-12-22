尼泊爾政府陷入內鬥 總理突解散國會

尼泊爾總理奧利（K.P. Sharma Oli）和黨內同志內鬨，促使國會20日突然被解散，並可望在明年舉行大選。

中央社引述法新社報導，奧利政府被指控貪腐，且對2019新冠肺炎 的因應也遭受批評。

奧利數月來和前總理普拉查達（Pushpa Kamal Dahal Prachanda）有所衝突，如今決定尋求新的大選。普拉查達曾是毛派叛軍領袖，他和奧利所屬的政黨2018年合併，並助奧利取得政權。

奧利和普拉查達先前因權力共享協議問題且缺乏溝通而發生衝突。

據報導，奧利的黨內成員在不具名情況下告訴法新社，奧利突如其來的舉動，也可能與國會有意對他進行不信任投票 有關。

尼泊爾總統班達里（Bidhya Devi Bhandari）批准解散國會後，總統府發出聲明說，新的選舉將在明年4、5月進行。

在奧利向班達里提出解散國會的要求後，90名執政黨的議員連忙登記參與不信任投票。

班達里被認為與奧利關係親近，因快速同意奧利解散國會的要求而遭受批評。

來自尼泊爾國大黨（Nepali Congress）的反對派領袖薩帕（Gagan Thapa）說：「總統在沒有徵詢意見情況下很快就支持總理的行動，也成了這起政治犯罪的一分子。」

國會被解散後，有7位部長請辭，他們在聲明中說，現況「違反人民授權與政治原則」。在此同時，有些抗議人士走上首都街頭示威。

在十年內戰後，尼泊爾歷經數年局勢不穩和短命政府，解散國會的決定將再讓尼泊爾陷入數月的政局不穩。

部分分析家表示，解散國會一事可能將會走上法律訴訟一途。

法律專家艾德希卡里（Bipin Adhikari）說：「在有機會組成替代政府前，總理不能建議解散國會。」艾德希卡里還說此舉違憲。