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北韓再度開發金剛山 計畫打造成「國際度假勝地」

編譯中心 / 綜合20日電
北韓總理金德訓20日視察金剛山旅遊區。（路透）
北韓總理金德訓20日視察金剛山旅遊區。（路透）

北韓國營媒體今天報導，北韓領導人金正恩1年前下令拆除南韓在金剛山的建築物之後，現在打算把金剛山觀光區開發成國際度假勝地。分析認為，此舉顯示該計畫將成為北韓未來5年經濟發展重點項目之一，但南韓不再具有合伙人地位。

金剛山觀光區一度是兩韓合作的象徵，由南韓現代峨山公司（Hyundai Asan）在北韓風景如畫的山區建立，吸引南韓數十萬遊客造訪。不過，2008年發生北韓士兵槍殺南韓遊客事件後中止旅遊活動，金正恩去年更形容金剛山觀光區設施「殘破不堪」，就像「在災區或隔離病房的臨時帳篷」，下令拆除。

今天據北韓中央通信社報導，總理金德訓造訪金剛山觀光區時強調「以我們自己的方式興建度假區的必要性」，要把這裡改造為「全世界欽羨的文化度假區」。他也要求繼續推動金剛山觀光區，成為「一應俱全、現代化的國際旅遊」度假區。

由於北韓下月將召開勞動黨大會，研究新的國家經濟發展5年計畫。韓聯社報導，分析認為金德訓此時視察，意味金剛山開發很可能成為重點項目。首爾梨花大學教授認為，北韓需要集資開發，雖然仍需要南韓的資金，可能削弱南韓的伙伴地位和持分。

南韓統一部20日發表聲明，稱南北韓均認為有需要解決金剛山地區的問題，希望在適當時候與北韓方面會面商討。金剛山觀光區和現已關閉的開城工業區一度是兩韓重大的合作計畫，由南韓企業僱用北韓勞工。

北韓 南韓 觀光

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