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大雪襲日本！北海道-25℃新低 5人除雪意外死亡

編譯中心／綜合20日電
日本新潟縣高速公路被大雪淹沒，上千車輛受困，工人18日趕工除雪。（路透）
日本新潟縣高速公路被大雪淹沒，上千車輛受困，工人18日趕工除雪。（路透）

日本東北地方及靠日本海側地區，這幾天受大雪影響出現零星災情，目前已知至少5人疑似除雪發生意外死亡；另有44人因大雪造成道路中斷，一度受困滑雪場，但目前已脫困。

NHK報導，日本氣象廳表示，受到強烈冷氣團及冬季型氣壓分布影響，北海道到中國地方的日本海沿岸地區都降雪，至今降雪量已破紀錄的新潟縣，及群馬縣等沿山地區也持續降下大雪。

秋田縣湯澤市一處滑雪場聯外道路，19日晚疑似大雪壓倒電線桿等，造成滑雪場內滑雪客及工作人員總計44人一度受困，在經過11小時搶修後，已於今天上午7時前恢復道路通行，排除人員受困。

日本讀賣新聞報導，東北地方相繼傳出高齡者疑似因除雪意外身亡。山形縣一名77歲女性被發現被雪埋住，地點就在自家附近，送醫後確認死亡；秋田縣一名88歲男性也在自家庭院內被壓在家用除雪機下方死亡。另外，從18日到19日還有其他3人被雪埋住死亡，年齡層在65歲到88歲間。

另據日本北海道放送報導，北海道喜茂別町出現攝氏零下25.7度的本季全國最低溫；居民說，「有夠冷，身體各處關節變得有點痛」。而在岩見澤市積雪高達129公分，創12月觀測史上新高紀錄。

JR北海道公司已停駛包括特急列車在內的89班車。新潟縣的關越自動車道（類似高速公路）16日起受大雪影響，一度有約2100輛車受困。

日本 滑雪 降雪

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