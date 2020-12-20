泰國16歲少年冒犯君主罪遭傳喚 父親發文力挺

泰國 掀起抗議浪潮，改革王室成為焦點。警方近日大規模以冒犯君主罪傳喚抗議人士，其中年紀最小的才16歲。這名少年的父親公開發文力挺兒子，聯合國 難民署也高度關注此事。

自7月以來泰國各地掀起學運浪潮，抗議團體要求總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）下台、修憲及王室改革。

抗議自10月中開始升溫，王室改革成為示威焦點，泰國警方近日大規模以刑法112條也就是冒犯君主罪大量傳喚抗議人士。

泰國有全世界最嚴厲的冒犯君主罪，刑法112條規定，任何人誹謗、侮辱或威脅國王、王后、王儲或攝政王，最高可判處15年有期徒刑。

警方到目前為止傳喚35名示威者，17日傳喚2名參加10月29日在曼谷是隆路（Silom Road）抗議的示威者，其中一名示威者年僅16歲，是這波遭到傳喚最年輕的示威者，引起各界關注。

這名青少年的父親馬納（Mana Treelayapewat）18日在臉書 發文力挺兒子，馬納表示，他雖然不同意兒子做的某些事情，但是他尊重兒子的決定，「我不確定這是對還是錯的，但我從小教他自由地思考，教他提出問題並自己找到答案，我也教他要為自己的行為負責任。」

談到兒子被以冒犯君主罪傳喚，馬納展現天下父母心，「看到兒子在這樣的年紀面對如此重的指控，身為父母感到很痛苦，在這時刻我能做的，就是緊緊握住兒子的手，幫助他度過難關，父母能做的，就是要像抱枕，接住他，減少他的痛苦。」

馬納也希望像這樣痛苦的經驗停在他這裡就好，不要再發生在其他的家庭身上。

聯合國難民署（UNHCR）發言人夏姆達薩尼（Ravina Shamdasani）近日則透過一段影片表達聯合國對這件事的關注。

夏姆達薩尼指出，經過2年沒有看到泰國動用刑法112條後，現在突然看到許多人被以刑法112條傳喚，令人失望，其中甚至還有16歲的少年，令人震驚。對於泰國當局還動用其他法律例如電腦犯罪法對付示威者，他們感到憂心。

夏姆達薩尼表示，聯合國難民署呼籲泰國當局停止使用法律對付行使言論自由的和平示威者，民眾應該可以行使他們的權利而不必害怕遭到報復。聯合國難民署也呼籲泰國政府修改冒犯君主罪，以符合公民與政治權利國際公約（The International Covenant on Civil and Political Rights）關於言論自由的規定。