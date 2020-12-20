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英歐貿談進入關鍵48小時！雙方漁權問題仍喬不攏

編譯李京倫／綜合19日電
英國脫歐後與歐盟的貿易協議談判進入關鍵時刻，圖為等待進入多佛港的貨車。（歐新社）
英國脫歐後與歐盟的貿易協議談判進入關鍵時刻，圖為等待進入多佛港的貨車。（歐新社）

英國脫歐後的英歐貿易協議談判19日進入關鍵48小時。歐洲議會表明，如果英國希望貿易協議在今年底前獲得通過，最遲20日要提出協議草案文本。目前雙方談不攏的主要是漁權，尤其是雙方新的漁業協議需要幾年逐步實施。

BBC報導，英歐針對漁權仍未達共識，歐盟主張漁業協議過渡期應拉長。歐盟英國脫歐事務首席談判代表巴尼耶說，如果英國限縮歐盟漁船的漁場，歐盟會對想進入歐盟共同市場的英國企業設下更多限制。英國首相強生則要求歐盟，重新提出尊重英國自主權的新方案。

巴尼耶18日在歐洲議會說，現在是英歐貿易談判的「成敗關鍵」，雖然仍「可能」談成，但「非常不易」。

如果英歐談成貿易協議，協議須在年底前獲得英國和歐盟所有成員國國會批准，才能生效。

如果明年1月1日，英國在沒有英歐貿易協議的情況下結束脫歐過渡期，正式脫離歐盟，英歐貿易關係就只能依照世界貿易組織（WTO）條款，英國從歐盟進口和出口到歐盟的產品都會因為被課關稅而變貴，此外，歐盟漁船將不能進入英國水域，英國漁船也不能進入歐盟水域。

歐盟漁船每年在英國水域捕到的漁獲約值6億5000萬歐元（約7.9億美元），英國要求歐盟放棄大部分位在英國水域的漁場，而且每年重新談判漁場範圍，歐盟八個成員國對此不滿。歐盟提議把在英國水域漁獲的一成八讓給英國，英國則堅持歐盟應放棄六成。

英國 歐盟 貿易協議

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