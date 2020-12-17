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90人才1位！日相籲自衛隊多任用女幹部

編譯中心／綜合16日電
日本陸上自衛隊三曹橋場麗奈經過嚴格的空降部隊訓練，將成為日本陸上自衛隊第一空降團首位女傘兵。（圖：取自網路）
日本陸上自衛隊三曹橋場麗奈經過嚴格的空降部隊訓練，將成為日本陸上自衛隊第一空降團首位女傘兵。（圖：取自網路）

共同社16日報導，日本首相菅義偉16日在防衛省召開的自衛隊高級幹部會議上以視訊形式做出訓示，防衛相岸信夫也出席。圍繞自衛隊組織的工作方式改革，菅義偉表示「能夠推進業務果斷簡化和效率化的唯有各位。希望能帶著速度感實現大膽的改革。」同時菅義偉敦促任用女性幹部。

菅義偉提及出席會議的幹部約90人中僅有1名女性的現狀，強調「期待不論性別，積極任用充滿熱情和能力的人才。」

日經中文網報導，日本自衛隊許多崗位超過八成的報名者是男性，不過為了應對日本少子化現象，自衛隊積極推進錄用女性，女性活躍的領域也不斷擴大。

今年3月，31歲的橋場麗奈（Reina Hashiba）三等陸曹（相當於陸軍下士）經過嚴格的空降部隊訓練，成為陸上自衛隊第一空降團首位女傘兵。

截至2018年度結束為止，女性約有1萬6000人，約占整體自衛官22萬6000人的7%。雖然人數不多，不過，女性自衛官在陸海空自衛隊漸掌要職。

為了給女性自衛官創造一個良好的工作環境，日本防衛省在2021年度預算的概算申請中計入了50億日元預算。該筆預算將用於建設女廁所和浴室，在艦艇裏設置女性專用空間等。

菅義偉 日本 預算

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