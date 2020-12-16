死刑！日本「推特殺手」誘殺9人　劫財劫色還分屍

2017年震驚日本社會的「座間9屍命案」，檢方認為30歲被告白石隆浩「罪該萬死」，2020年11月26日求處死刑。圖為位於神奈川縣座間市的案發公寓。（路透）

2017年日本 神奈川縣座間市發生駭人聽聞的「座間九屍命案」，日本30歲男子白石隆浩透過推特 引誘9名男女受害者到自家殺害分屍，被稱為「推特殺手」。今天東京 法院判白石隆浩死刑，罪名包括強盜和強制性交以及殺人罪。

NHK報導，白石利用推特搜索有自殺傾向的被害者，將對方引誘至自己公寓後殺害。2017年10月白石被捕，警方在他的公寓內發現分屬於9名不同受害者的部分遺體。這些受害者為8名女子和1名男子，其中年紀最小的受害者為15歲。

白石常利用推特與想自殺的用戶聯絡，告訴他們自己可以幫他們自殺，並陪同他們一起死亡，待誘至自己公寓後，將受害人劫財劫色並殺死分屍。受害者部分殘肢分裝在冷藏箱和工具箱中，以貓砂覆蓋以掩其屍臭。此外，白石推特帳戶中的個人資料也令人毛骨悚然：「我想幫助真正痛苦的人，請隨時給我發訊息。」

據日媒報導，訴訟引起最多爭議之處在於「被害人是否同意由白石結束生命」。辯方律師堅稱，白石殺人前曾取得被害者同意；但檢方指出，調查證據顯示所有受害人生前都曾經反抗。

法官最後判決表示，9起案件都不是獲得被害者同意的「承諾殺人」，「9人的尊嚴遭到踐踏」，因此按照檢方的求刑，判處白石隆浩死刑。