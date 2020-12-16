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南韓立法禁放「反北韓氣球」 挨轟剝奪言論自由

編譯中心／綜合15日電
南韓反北韓者常在邊境發放載有反北韓傳單的氣球，讓它們飄入北韓境內。圖為一個載有反北韓領袖金正恩傳單的氣球於2016年在非軍事區附近被放上天。（路透）
南韓反北韓者常在邊境發放載有反北韓傳單的氣球，讓它們飄入北韓境內。圖為一個載有反北韓領袖金正恩傳單的氣球於2016年在非軍事區附近被放上天。（路透）

南韓國會14日修法通過，禁止民眾在兩韓邊境散布反北韓傳單。不過國內隨即出現反對聲音，反對黨批評總統文在寅偏袒北韓，脫北者團體也揚言將繼續散發傳單，並主張這項規定違憲，將提起憲法訴願。

南韓國會通過「南北（兩韓）關係發展法修正案」，明文禁止在兩韓邊境地區廣播、張貼告示或散布反北韓傳單，違者可處3年以下有期徒刑或3000萬韓元（約2.7萬美元）以下罰款。

對此，「自由北韓運動聯合」負責人朴相學批評其為「惡法」，他在受訪時反問：「傳單裡是放了炸彈還是毒藥嗎？」並表示不會因此停止散布傳單的行動。他並認為這樣的規定「違反大韓民國憲法體制，剝奪人民基本權」，15日透過律師表示，作為權利遭侵害的當事人，將在新法公告後提出憲法訴願。

南韓最大在野黨「國民力量黨」也大力抨擊，認為執政黨對北韓態度太過小心翼翼。

美國共和黨眾議員史密斯（Chris Smith）11日也就此案表示憂心，認為散布反北韓傳單是為了向在共產獨裁國家統治下痛苦不堪的居民提供精神、人道上的支援，增進民主，但這次修法有將這類行為犯罪化的疑慮。

兩韓過去定期會向對方散布傳單，或以廣播喊話，但文在寅與北韓領袖金正恩2018年在板門店會面時簽署的宣言中，同意停止這類政治宣傳活動。但南韓並未嚴厲禁止。

金正恩胞妹金與正今年6月公開抨擊脫北者在邊境散發傳單的行動，嚴詞要求南韓「採取行動」，之後甚至下令炸毀兩韓聯絡辦公室，雙方關係降至冰點。南韓執政黨「共同民主黨」隨即以散布傳單行為有害兩韓關係，可能造成人民生命財產損失為由，推動修法，禁止散布反北韓傳單。

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