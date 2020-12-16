歐盟推「數位法」列管臉書、阿里巴巴 違者最重逐出市場！

在歐盟周出針對科網巨擘的監管草案前，有示威者15日假扮臉書創辦人查克柏格在歐盟總部所在的比利時布魯塞爾示威，要求當局監管臉書。（路透）

歐盟 15日公布兩項新規草案，禁止亞馬遜、蘋果、臉書及Alphabet旗下谷歌等美國 科技巨擘的壟斷行為，否則將面臨年營業額6至10%的巨額罰款，甚至禁止進入歐盟市場；此外，草案也要求包括中國 阿里巴巴和字節跳動等10家公司，加強消除平台上的仇恨言論及假資訊等。

路透報導，歐盟將亞馬遜、蘋果、臉書及谷歌等美國科技巨擘，以及中國的阿里巴巴和字節跳動等10家科技企業，列為網路「守門人」（gatekeeper），並嘗試最大努力限制他們在市場的權力。

歐盟提出的「數位市場法案」（Digital Markets Act），要求上述公司與競爭對手和監管機構分享特定數據，不准利用平台優勢推廣自家服務，且打算進行任何併購前必須通知歐盟。違反新規的公司將被處以罰款，金額最多達其年營業額的10%，5年內3次違規者會被視為屢犯，歐盟會啟動程序將公司分拆。

歐盟期待該法案可推動科技公司在演算法和使用個人數據上，有更大透明度。

第二套新規名為「數位服務法」（Digital Service Act），也鎖定用戶超過4500萬的非常巨大線上平台，它們必須採取更多作為，處理平台上非法內容、濫用其平台侵害基本人權以及蓄意操縱平台來影響選舉結果和大眾健康等。

它們也必須揭露有關平台上政治廣告以及它們用來提示和排列資訊的演算法參數等細節。金融時報報導，違規者將被罰全球盈利的6%，屢犯且情節嚴重者，將被禁止進入歐盟市場。

歐盟負責競爭事務執委維斯塔哲（Margrethe Vestager）及歐盟內部市場事務執委布勒東（Thierry Breton）將公布這些新規，不只是為約束科技巨擘，同時也為防止出現反競爭規範的主宰性公司。

兩項草案要經漫長且複雜的確認程予，歐盟27個成員國和歐洲議會決定、企業及商會的游說攻勢，均可能影響最終細則。