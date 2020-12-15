俄羅斯安加拉重型火箭升空！睽違6年成功試射

俄羅斯成功發射新型安加拉（Angara）A5重型運載火箭，是安加拉火箭系列睽違6年再次成功升空。 （美聯社）

俄羅斯 14日成功發射新型安加拉（Angara）A5重型運載火箭，是安加拉火箭系列睽違6年再次成功升空，俄國 總統普亭形容這項計畫對國安至關重要。

俄羅斯聯邦太空總署宣布，新世代安加拉A5火箭已於格林威治時間5時55分攜帶模擬的有效載荷，從俄國北部普列塞茨克試射場成功發射。俄國僅兩度試射安加拉重型運載火箭，另一次是在2014年12月底，俄國同年7月也進行了較輕版本的安加拉火箭試射。

安加拉火箭系列是蘇聯瓦解後建造的首款新型運載火箭系列。旨在取代溯及1960年代的質子火箭，但近年在其他型號上遭受了一連串令人尷尬的失敗。普亭希望這款新型運載火箭將振興俄國太空產業，並減低對其他前蘇聯國家的依賴。

土購俄製飛彈 美不滿祭制裁

由於身為北約（NATO）會員國的土耳其，因堅持購買俄羅斯S-400防空系統與美國 槓上。美國今天對土國軍購單位實施制裁；對此，土國和俄國同聲譴責。

美國國務卿蓬佩奧發表聲明說：「美國將貫徹執法，不會容忍土耳其與俄羅斯國防和情報部門的大筆交易。」美當局表示，將禁發美方對土耳其總統府國防工業總署（SSB）的一切出口許可證，並拒發該機構署長狄米爾的赴美簽證。

土耳其則指責美國的制裁行動「不公平」，俄羅斯外長拉夫羅夫也指責：「這再次顯示一種對國際法的傲慢態度，顯現出美國數十年來一貫採取的欠缺正當性且片面強制的措施。」俄羅斯去年已將S-400防空系統運交土耳其，而無視美國警告，這與土國作為北約一份子的身分相悖。