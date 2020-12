英國特務出身間諜小說大師病逝 「諜影行動」出自他手

「諜影行動」2011年拍成電影後大賣座,飾演男主角史邁利的蓋瑞歐德曼(中)更因此入圍奧斯卡。(取材自amazon)

作品享譽全球的英國 知名間諜小說 家約翰.勒卡雷(John le Carre),12日晚間因肺炎去世,享年89歲。勒卡雷是特務出身,一生撰寫25本諜戰小說,多描寫冷戰年代的爾虞我詐,並有多部被改編成影視作品,包括由蓋瑞歐德曼主演的「諜影行動」,及湯姆希德斯頓主演的「夜班經理」等。

作品登大銀幕 全由巨星主演

勒卡雷逝世後,西方文壇紛紛哀悼,美國驚慄小說大師史蒂芬金(Stephen King)在推特表示,「糟糕的今年帶走了文學巨人和人道精神」;加拿大知名作家愛特伍(Margaret Atwood)也說,「很難過聽到這個消息,他的小說是了解20世紀中期的重要關鍵」。

勒卡雷1月底在瑞典獲頒帕爾梅人權獎,表彰其充滿人道主義精神的文學創作。(美聯社)

勒卡雷原名大衛康威爾(David Cornwell),勒卡雷16歲在瑞士伯恩大學就讀時時被英國特務組織看中,展開間諜生涯,先後待過軍情六處(MI6)和軍情五處(MI5),1964年身分曝光後離職;此外,他指控揭穿自己身分的,是潛伏英國的著名蘇聯間諜金費爾比。

勒卡雷的知名小說包括「冷戰諜魂」(The Spy Who Came in from the Cold)、「諜影行動」(Tinker Tailor Soldier Spy)、「驚爆危機」(The Tailor of Panama)、「諜報風雲」(A Most Wanted Man)、「夜班經理」(The Night Manager)等,多部著作也被翻拍成電視劇、電影。

小說得經機關審核 筆下間諜肥胖

勒卡雷還在從事間諜任務時已開始發表小說,並透露當時的作品初稿都必須經特務機關過目,等到對方「很不甘心地作出『徹頭徹尾純屬小說』的結論」,才批准出版。不過,外界仍認為他的小說情節並非虛構,反而是真實且別具含義的。

此外,有別於另一位英國知名間諜角色詹姆士龐德,勒卡雷筆下的間諜肥胖、衣衫襤褸,而且被債務、官僚、政客陰謀搞到灰心喪志。勒卡雷的故是善於顛覆黑白分明的概念,特務行動亦正亦邪。他在書中寫過:「現在是灰色的世界,天使和魔鬼搏鬥著,沒人知道界線在哪裡」。