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英國特務出身間諜小說大師病逝 「諜影行動」出自他手

編譯中心／綜合14日電
「諜影行動」2011年拍成電影後大賣座，飾演男主角史邁利的蓋瑞歐德曼（中）更因此入圍奧斯卡。（取材自amazon）
「諜影行動」2011年拍成電影後大賣座，飾演男主角史邁利的蓋瑞歐德曼（中）更因此入圍奧斯卡。（取材自amazon）

作品享譽全球的英國知名間諜小說家約翰．勒卡雷（John le Carre），12日晚間因肺炎去世，享年89歲。勒卡雷是特務出身，一生撰寫25本諜戰小說，多描寫冷戰年代的爾虞我詐，並有多部被改編成影視作品，包括由蓋瑞歐德曼主演的「諜影行動」，及湯姆希德斯頓主演的「夜班經理」等。

作品登大銀幕 全由巨星主演

勒卡雷逝世後，西方文壇紛紛哀悼，美國驚慄小說大師史蒂芬金（Stephen King）在推特表示，「糟糕的今年帶走了文學巨人和人道精神」；加拿大知名作家愛特伍（Margaret Atwood）也說，「很難過聽到這個消息，他的小說是了解20世紀中期的重要關鍵」。

勒卡雷1月底在瑞典獲頒帕爾梅人權獎，表彰其充滿人道主義精神的文學創作。（美聯社）
勒卡雷1月底在瑞典獲頒帕爾梅人權獎，表彰其充滿人道主義精神的文學創作。（美聯社）

勒卡雷原名大衛康威爾（David Cornwell），勒卡雷16歲在瑞士伯恩大學就讀時時被英國特務組織看中，展開間諜生涯，先後待過軍情六處（MI6）和軍情五處（MI5），1964年身分曝光後離職；此外，他指控揭穿自己身分的，是潛伏英國的著名蘇聯間諜金費爾比。

勒卡雷的知名小說包括「冷戰諜魂」（The Spy Who Came in from the Cold）、「諜影行動」（Tinker Tailor Soldier Spy）、「驚爆危機」（The Tailor of Panama）、「諜報風雲」（A Most Wanted Man）、「夜班經理」（The Night Manager）等，多部著作也被翻拍成電視劇、電影。

小說得經機關審核 筆下間諜肥胖

勒卡雷還在從事間諜任務時已開始發表小說，並透露當時的作品初稿都必須經特務機關過目，等到對方「很不甘心地作出『徹頭徹尾純屬小說』的結論」，才批准出版。不過，外界仍認為他的小說情節並非虛構，反而是真實且別具含義的。

此外，有別於另一位英國知名間諜角色詹姆士龐德，勒卡雷筆下的間諜肥胖、衣衫襤褸，而且被債務、官僚、政客陰謀搞到灰心喪志。勒卡雷的故是善於顛覆黑白分明的概念，特務行動亦正亦邪。他在書中寫過：「現在是灰色的世界，天使和魔鬼搏鬥著，沒人知道界線在哪裡」。

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