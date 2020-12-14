奈及利亞中學遭槍手襲擊 839學生寄宿逾300人失蹤

綁架學生的父母13日聚集在學校會商。（路透）

奈及利亞西北部卡齊納州（Katsina）一所寄宿男校，日前遭武裝分子闖入，企圖擄人勒贖，警方與槍手駁火後，部分學生逃出，但目前仍有超過300名學生失蹤。

卡齊納州州長馬薩里13日表示，持有AK47自動步槍的槍手11日晚間企圖闖進這所有839名學生的中學，警方在軍隊的協助下，與槍手槍戰達一個半小時，最終槍手撤退。襲擊發生時，學生倉皇逃難，約200人事後返回學校，但目前仍有333名學生失蹤。失蹤學生中，一部分遭武裝分子綁架，一部分為逃跑後不知去向。

警方正追蹤槍手，並部署增援部隊搜索，並搜尋失蹤學生或設法與學生家長取得聯繫，被綁架學生的具體人數正在核實中。

奈及利亞西北部卡齊納州的中學11日晚間遇槍手襲擊，300多名學生遭綁架失蹤。（路透）

中央社引述法新社報導，當地居民稱，匪徒分成兩組，槍戰期間，其中一組綁匪進入校內擄走學生。奈及利亞總統布哈里12日發表聲明譴責襲擊事件，並下令全力追捕歹徒。

目前尚無任何組織宣布主導這起事件。近年奈及利亞不時發生武裝襲擊，當地並有武裝分子「博科聖地」活躍，於2009年開始在奈及利亞東北部發動暴力運動，目的是實施嚴格的伊斯蘭法律。2018年，博科聖地在奈及利亞東北部城鎮達普奇綁架了100多名女孩；2014年，同一團體綁架了奇博克鎮的270多名女孩。