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印尼逮恐怖組織領袖 涉峇里島爆炸案

編譯中心／綜合13日電

路透13日引述印尼警方報導，當地極端伊斯蘭主義團體「伊斯蘭祈禱團」(Jemaah Islamiah，又譯伊斯蘭教祈禱團)軍事領袖已遭警方逮捕，據信他是造成逾200人喪生的2002年峇里島炸彈攻擊的幕後主導者之一。

和凱達組織(Al-Qaeda)有掛鉤的伊斯蘭祈禱團是印尼從1999年至2010年以來，多起重大恐攻事件背後的推手，這個基本教義派組織的宗旨是要在東南亞建造「哈里發國」(caliphate)。

印尼國家警察發言人阿瑪德12日聲明中說，峇里島炸彈攻擊主導者之一的朱爾卡奈安於10日被反恐警察逮捕。他補充說，警方行動時沒有遭遇到任何抵抗。

度假勝地峇里島2002年一處人潮川流的夜間景點遭炸彈攻擊，造成202人喪命，大多是外籍遊客，是印尼史上死傷最嚴重的恐怖攻擊。

路透無法聯繫到朱爾卡奈安，或查明他是否有法律代表。根據聯合國安全理事會的報告，他的另一個名字為阿里斯·蘇瑪索諾(Aris Sumarsono)。

據信朱爾卡奈安先前涉入炸彈製造，這些炸彈後來被用於峇里島炸彈攻擊，以及造成9人喪生的2009年雅加達麗思卡爾頓飯店(Ritz-Carlton)和萬豪酒店(JW Marriott)自殺炸彈客攻擊。

伊斯蘭祈禱團的前首腦巴拉‧威查延托(Para Wijayanto)在潛逃長達16年後，已於2019年被捕。

安全分析專家里雅塔(Stanislaus Riyanta)表示，朱爾卡奈安被捕可能引起兩極結果，一是削弱伊斯蘭祈禱團的行動，也可能「促使他們採取行動，證明其存在或尋求報復」。

印尼 警察 東南亞

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