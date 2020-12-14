我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1.2萬劑新冠疫苗本周抵金山灣區 誰先接種受關注

喬州高院駁回上訴 川普陣營最後一搏挫敗

英國一旦硬脫歐 衝擊民生、漁業到金融

編譯李京倫／綜合13日電

英國歐盟的貿易談判歧見很多，明年1月1日，英國很可能在沒有英歐貿易協議的情況下，結束脫歐過渡期，正式脫離歐盟。BBC報導，沒有英歐貿易協議，會大幅改變英國人的生活。

若無貿易協議，英歐貿易關係只能依照世界貿易組織（WTO）條款，英國從歐盟進口和出口到歐盟的產品都會變貴。

歐盟會開始對英國進口產品徵收關稅，非農產品平均關稅稅率為2.8%，但汽車高達10%，乳製品超過35%，英國部分產業將受害。部分從歐盟進口的產品也會因為英國開始課徵關稅而變貴，不過，從歐盟以外地區進口的部分產品，可能因為關稅降低而變便宜。

此外，由於歐盟尚未接受英國的食品標準，英國出口的食品可能在歐盟邊界被擋下，導致延誤。由於英國和歐盟間的邊界檢查變多，可能造成貨車在邊界大排長龍。英國原將從明年1月1日起，對歐盟進口產品執行完整檢查，後來決定延到明年7月1日，不過部分人士擔心，如果因邊界檢查而延誤許久，歐盟貨車司機可能拒絕運貨到英國。

另外，英國部分連鎖超市指出，英國人能選擇的食品可能會變少，尤其是生鮮食品。超市可能會從歐盟以外的地方進口食品以彌補，但會使成本提高、售價變貴。

漁業也將受影響。英國和歐盟若未談成協議，歐盟漁船將不能進入英國水域，英國漁船也不能進入歐盟水域。如果英國和歐盟漁船繼續到習慣的漁場捕魚，可能爆發衝突。英國漁業還擔心，出口到歐盟的產品會因被課關稅而失去競爭力。

英國和歐盟在安全事務和資料共享方面的合作會變困難，使跨境調查更麻煩。明年1月起，英國將無法進入歐盟的指紋、犯罪紀錄和通緝犯資料庫。

英國金融業也會遇到問題。英國希望歐盟認可英國的金融業規範，如果歐盟不認可，英國公司就很難在歐盟營運。部分英國銀行已將人員和辦公室遷到歐盟國家。

從歐盟運到英國港口的藥品，很可能被攔下檢查，保存期限較短的藥品可能因此過期。英國已有方案，確保新冠肺炎疫苗能及時運抵英國。

英國 歐盟 關稅

上一則

巴黎協定5周年 聯合國籲各國 進入「氣候緊急狀態」

下一則

加拿大3萬新冠疫苗到貨 高風險群準備開打

延伸閱讀

英媒：中共滲透全球產官學界 研發疫苗藥廠雇逾百忠誠黨員

英媒：中共滲透全球產官學界 研發疫苗藥廠雇逾百忠誠黨員
英國脫歐歹戲拖棚 為何與歐盟談這麼久？

英國脫歐歹戲拖棚 為何與歐盟談這麼久？
英國這麼久還沒脫歐 硬脫歐民眾生活會有這些改變

英國這麼久還沒脫歐 硬脫歐民眾生活會有這些改變
「涉嫌危害中國國家安全」 彭博員工遭拘留

「涉嫌危害中國國家安全」 彭博員工遭拘留

熱門新聞

英國威廉王子。圖／路透資料照片

英媒：威廉王子秘密抗癌中 禁止任何人告訴哈利

2020-12-08 09:52
義大利一名男子在與妻子吵架之後外出散心，結果一走就是450公里。圖為示意圖。(歐新社)

一怒走天涯！與妻吵架後想散心 結果一走就是450公里

2020-12-07 19:44
英國率先全球批准並施打輝瑞與BioNTech的新冠疫苗。美聯社

兩人出現副作用！英警告：嚴重過敏不應接種輝瑞疫苗

2020-12-09 08:07
美國總統川普11日簽署行政命令，讓今年12月24日成為聯邦假日。（美聯社）

大方送！川普把平安夜定為聯邦假日

2020-12-13 05:47
緯創資通有限公司。 （本報檔案照）

印度時報：緯創印度iPhone廠驚傳暴動

2020-12-12 10:28
英國90歲老嫗基南成為全球第一位接種輝瑞疫苗的人。美聯社

影／全球第一位！英90歲老嫗接種輝瑞疫苗

2020-12-08 05:38

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
刊文要拜登夫人去掉博士頭銜 華爾街日報挨轟

刊文要拜登夫人去掉博士頭銜 華爾街日報挨轟
大方送！川普把平安夜定為聯邦假日

大方送！川普把平安夜定為聯邦假日
流感或新冠？有這兩項症狀極可能是新冠

流感或新冠？有這兩項症狀極可能是新冠

熊黛林自爆倒追億萬富豪 首曝交往秘辛

熊黛林自爆倒追億萬富豪 首曝交往秘辛
川普擋不了 選舉人團明投票

川普擋不了 選舉人團明投票