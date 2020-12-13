兩天前建交摩洛哥… 以色列再與不丹建立外交關係

以色列12日宣布與不丹建交，深化與亞洲關係。（路透）

以色列 外交部今天宣布，以色列與不丹王國建立外交關係。不丹是主要信奉佛教的喜馬拉雅山小王國，以色列和不丹駐印度 大使今天分別代表兩國，舉行建交協議簽署儀式。以色列和摩洛哥才剛於兩天前建交。

路透報導，以色列外交部發表聲明說，以色列和不丹歷經多年秘密接觸，目標擺在建立關係，終於達成建交協議。以色列外交部長阿胥肯納吉表示：「以色列的外交承認圈正在成長和擴大。我們與不丹王國建立關係，將是深化以色列在亞洲關係的另一個里程碑。」

以色列外交部指出，不丹僅與53個國家維持正式外交關係。以色列和不丹同意在水管理、農業、醫療保健及其他領域，制定一套聯合工作計畫。

以色列總理內唐亞胡對這項建交協議表示歡迎，並稱「我們正與希望加入並與我們建立關係的其他國家接觸」。

以色列與不丹建立外交，與以色列近期與中東各國建立正常關係，似乎沒有太大關聯。以色列和摩洛哥於兩天前同意兩國關係正常化，這是在美國 協助斡旋下達成的協議，使得摩洛哥成為於過去4個月內，擱置敵對並與以色列關係正常化的第4個阿拉伯國家，其他3個分別為阿拉伯聯合大公國、巴林和蘇丹。