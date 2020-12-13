伊朗異見記者遭處決 被指煽動暴力、助法國情蒐

伊朗異見記者薩姆12日遭絞刑處決。（美聯社）

伊朗 國營電視台報導，伊朗當局12日絞刑處決異見記者薩姆（Ruhollah Zam）。薩姆與2017年底爆發的反政府抗議活動有關，被指挑戰伊朗政府管治和煽動暴力，今年6月被法院裁定「塵世腐敗」罪判死。

衛報、路透報導，伊朗在2017年12月和2018年1月爆發民眾抗爭，至少有25人在動亂中喪生，當時是因為國內經濟困頓引發群眾抗議。薩姆營運的網站和Telegram頻道，被指控在動亂期間分享示威消息及官員負面資訊，遭伊朗以煽動「武裝起義」為由，要求移除他的帳號。

中央社引述法新社報導，薩姆早前流亡到法國巴黎，伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）去年10月宣布逮捕他，指他「接受法國情治單位指揮」。薩姆被控犯下伊朗最重罪名之一「塵世腐敗」，今年6月被判處死刑。該罪名通常用於涉及間諜 活動和企圖推翻政府的案件。法國及人權組織均譴責伊朗判決。

國營電視台報導，伊朗最高法院考量薩姆犯下對國家不利的「罪行嚴重程度」後，決定維持判決，於是「反革命分子」薩姆今晨接受絞刑伏法。伊朗國營電視台還提到，薩姆「受到若干國家情治單位保護」。

官方的伊朗通訊社（IRNA）報導，薩姆罪行還包括替法國和一個未指明的中東國家刺探情報、與「敵對的美國 政府」合作、行為有害國家安全、侮辱「伊斯蘭教的神聖性」，以及在2017年的示威抗議中煽動暴力。