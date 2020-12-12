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英國若硬脫歐 先派配機關槍艦隊護漁權

編譯中心／綜合11日電
英國衛報報導，英歐貿易協議若無法達成，英國皇家海軍就會從明年1月起，派出4艘派出巡邏艦，到專屬經濟海域巡邏。圖為英國首相強生（前左）。（路透資料照片）
英國衛報報導，英歐貿易協議若無法達成，英國皇家海軍就會從明年1月起，派出4艘派出巡邏艦，到專屬經濟海域巡邏。圖為英國首相強生（前左）。（路透資料照片）

英國歐盟的貿易談判依然沒有達成共識，英國首相強生和歐盟執委會主席范德賴恩都表示可能面臨「硬脫歐」結局。英媒更指出，一旦英國「硬脫歐」，英國海軍已準備好派出4艘艦船保護水域，確保不受歐盟漁船「非法捕撈」。

BBC報導，強生今天主持一項會議，與負責處理脫歐事宜的內閣辦公室部長戈夫等人就無協議脫歐研擬後續因應之道。強生此前表示，英國現在「非常，非常」可能在3週後，以無協議方式脫離歐盟。

衛報報導，英國海軍已準備好自2021年1月起，派出4艘長80米的巡邏艦，截停、檢查和扣留在英國專屬經濟海域（EEZ）行駛的歐盟漁船。報海域稱，兩艘艦船將在海上部署，另兩艘會戒備，一旦有歐盟國家漁船闖入時出動。

漁權問題是英歐目前談判的障礙之一，英國一直拒絕開放水域，認為這樣做將損害英國的主權。不過，歐盟警告，如果英國不開放水域的話，那麼英國漁民的漁獲將不能以「低稅率」銷往歐盟地區，以防止不公平競爭。

澳洲模式？澳前總理潑冷水

 

此外，強生揚言，英歐貿易可能按「澳洲模式」進行，包括徵收關稅、入口配額和海關檢查等限制。不過，澳洲前總理滕博爾警告，澳洲與歐盟目前的貿易關係，「不會是英國想要的。」滕博爾表示，目前澳洲與歐盟貿易存在很大障礙，尤其是農產品出口，「澳洲人不會覺得與歐盟的貿易關係令人滿意」。

另一方面，若同樣在世貿規則下與歐盟貿易，英國所受影響將大於歐洲，因為澳洲只有11%出口貨輸出至歐洲，且大部分為原材料，而英國多達5成出口銷往歐洲，且種類繁多

英國衛報報導，英歐貿易協議若無法達成，英國皇家海軍就會從明年1月起，派出4艘派出...
英國衛報報導，英歐貿易協議若無法達成，英國皇家海軍就會從明年1月起，派出4艘派出巡邏艦，到專屬經濟海域巡邏。圖為蘭開斯特號護衛艦（前）。（歐新社）

英國 歐盟 澳洲

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