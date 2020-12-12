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脫歐貿談一旦破局 英國人荷包恐縮水

編譯中心／綜合11日電
脫歐貿協若破局，最直接的民生衝擊就是英歐間的貨品價格將上漲，英國連鎖超市業者憂心食物選擇變少。（歐新社）
脫歐貿協若破局，最直接的民生衝擊就是英歐間的貨品價格將上漲，英國連鎖超市業者憂心食物選擇變少。（歐新社）

英國首相強生11日說，極有可能無法與歐盟達成脫歐後的貿易協議。最直接的民生衝擊就是2021年起，英歐間的貨品價格將上漲、供應鏈與漁權都會出大問題。

強生說，英國可能以類似「澳洲模式」，與歐盟貿易，意即英國將依照世界貿易組織（WTO）的條款進行貿易，關稅必須依照世貿法規來制定，這可能造成商品價格大幅上揚。

BBC歸納，英國從歐盟買進、銷往歐盟的貨品都將變貴。歐盟會對英國貨品課徵關稅，非農產品稅率約為2.8%，汽車則為10%，酪農產品更高達35%以上，這將使部分產業面臨壓力。

英國食品出口標準也會是問題。由於雙方沒有協議可供歐盟接受英國規範，英國銷往歐盟的產品可能會卡在邊界延宕；更多的邊境檢查也恐導致貨車大排長龍。

此外，部分連鎖超市業者憂心食物選擇變少，生鮮食品受到的衝擊尤其大，業者可能得從其他地方空運做為替代，但這勢必增加成本。藥品供應也恐受影響，尤其一些不能久儲的藥品。

漁業是英歐貿易談判的另一大重點。若協議破局，非英國漁船將無法進入英國水域，反之亦然；若彼此都還想到往日習慣的地方捕魚，可能會釀成糾紛。此外，英國外銷歐盟的水產也會受關稅重擊。

服務業方面也引發廣泛疑慮。英國還在等歐盟決定是否承認英國的金融服務規則，歐盟若不承認，英國公司將很難在歐洲運作，已有一些銀行將據點與人員搬到歐盟國家。

英國 歐盟 關稅

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