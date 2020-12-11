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阿富汗女主播遭槍殺 1個月內2記者遇害

編譯中心／綜合10日電
阿富汗民營電視頻道Enekaas TV旗下女主播暨記者梅萬德遭到槍殺。(取材自推特)
阿富汗民營電視頻道Enekaas TV旗下女主播暨記者梅萬德遭到槍殺。(取材自推特)

阿富汗民營電視頻道Enekaas TV表示，旗下女主播暨記者梅萬德（Malalai Maiwand）及她的司機10日在東部城市查拉拉巴（Jalalabad）遭到槍手殺害。這是阿富汗一個月內第二名記者慘遭殺害。

美國有線電視新聞網（CNN）等綜合媒體報導，儘管阿富汗政府已與民兵組織塔利班（Taliban）展開和談，但近月來境內暴力事件激增，鎖定殺害新聞人員、教士、政治人物和維權人士等名人的事件愈來愈普遍。

阿富汗南加哈省（Nangarhar）省長發言人柯吉亞尼（Attaullah Khogyani）及地方醫院已證實梅萬德及她的司機遭到殺害。

在南加哈省及其首府查拉拉巴，阿富汗政府軍及塔利班經常爆發衝突。極端組織伊斯蘭國（IS）也曾坦承在該省犯下若干致死攻擊。

數週前，自由電台（Radio Liberty）記者達伊（Aliyas Dayee）才在阿富汗城市拉什卡加（Lashkar Gah）的一場汽車炸彈攻擊中遇害。

「人權觀察」（Human Rights Watch）指出，達伊先前曾遭到塔利班威脅。

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