阿富汗女主播遭槍殺 1個月內2記者遇害

阿富汗民營電視頻道Enekaas TV表示,旗下女主播暨記者梅萬德(Malalai Maiwand)及她的司機10日在東部城市查拉拉巴(Jalalabad)遭到槍手殺害。這是阿富汗一個月內第二名記者慘遭殺害。

美國 有線電視新聞網(CNN)等綜合媒體報導,儘管阿富汗政府已與民兵組織塔利班(Taliban)展開和談,但近月來境內暴力事件激增,鎖定殺害新聞人員、教士、政治人物和維權人士等名人的事件愈來愈普遍。

阿富汗南加 哈省(Nangarhar)省長發言人柯吉亞尼(Attaullah Khogyani)及地方醫院已證實梅萬德及她的司機遭到殺害。

