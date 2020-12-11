日檢將以殺人罪起訴京阿尼縱火犯

「京阿尼」縱火案犯嫌青葉真司。(路透)

2019年犯下震驚日本 社會的「京阿尼」縱火 案犯嫌青葉真司，日本共同社獨家報導，經過精神鑑定後研判追究刑事責任應無問題，京都地方檢察廳將以殺人罪等罪嫌起訴。

中央社報導，搜查相關人士透露，2019年7月涉嫌縱火「京都動畫」公司（動畫迷暱稱「京阿尼」），造成36死33傷慘劇的42歲犯嫌青葉真司，將被以殺人罪等罪嫌起訴。

青葉今年5月被京都府警方逮捕後，檢方為詳細調查青葉縱火時的精神狀態，從6月起開始對犯嫌進行精神鑑定。

搜查相關人士表示，根據鑑定醫師等人的診斷，研判追究犯嫌刑事責任應該沒有問題。青葉因精神鑑定被留置的期限到今天為止，拘留期限到16日。

青葉被捕後坦承犯行說，「我想如果使用汽油，就能殺很多人」；青葉也供稱，「原以為會有2人左右（遇難）」。

青葉曾有精神疾病醫院就診史，檢警謹慎地調查了青葉是否曾意識到縱火會帶來嚴重後果。

青葉向「京阿尼」投稿多部小說 ，從被捕後就不斷主張自己的小說被「京阿尼」盜用；不過，「京阿尼」否認盜用，可能是青葉單方面對「京阿尼」產生怨恨。

青葉涉嫌在2019年7月18日前往京都市伏見區的「京都動畫」公司第一工作室，潑灑汽油並縱火，造成36 人死亡、33人受傷的慘劇。

青葉在緃火後本身也因燒傷面積逾9成重傷住院，死亡率一度超過95%，經過醫師奮力搶救撿回一命，京都府警方一直等到青葉傷勢稍微恢復後，才在案發後逾10個月的今年5月正式逮捕。