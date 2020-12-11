我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新居家令讓加州疫情緩解？專家：未來數周更危險

拜登、賀錦麗 獲選時代雜誌年度風雲人物

日檢將以殺人罪起訴京阿尼縱火犯

編譯中心╱綜合11日電
「京阿尼」縱火案犯嫌青葉真司。(路透)
「京阿尼」縱火案犯嫌青葉真司。(路透)

2019年犯下震驚日本社會的「京阿尼」縱火案犯嫌青葉真司，日本共同社獨家報導，經過精神鑑定後研判追究刑事責任應無問題，京都地方檢察廳將以殺人罪等罪嫌起訴。

中央社報導，搜查相關人士透露，2019年7月涉嫌縱火「京都動畫」公司（動畫迷暱稱「京阿尼」），造成36死33傷慘劇的42歲犯嫌青葉真司，將被以殺人罪等罪嫌起訴。

青葉今年5月被京都府警方逮捕後，檢方為詳細調查青葉縱火時的精神狀態，從6月起開始對犯嫌進行精神鑑定。

搜查相關人士表示，根據鑑定醫師等人的診斷，研判追究犯嫌刑事責任應該沒有問題。青葉因精神鑑定被留置的期限到今天為止，拘留期限到16日。

青葉被捕後坦承犯行說，「我想如果使用汽油，就能殺很多人」；青葉也供稱，「原以為會有2人左右（遇難）」。

青葉曾有精神疾病醫院就診史，檢警謹慎地調查了青葉是否曾意識到縱火會帶來嚴重後果。

青葉向「京阿尼」投稿多部小說，從被捕後就不斷主張自己的小說被「京阿尼」盜用；不過，「京阿尼」否認盜用，可能是青葉單方面對「京阿尼」產生怨恨。

青葉涉嫌在2019年7月18日前往京都市伏見區的「京都動畫」公司第一工作室，潑灑汽油並縱火，造成36 人死亡、33人受傷的慘劇。

青葉在緃火後本身也因燒傷面積逾9成重傷住院，死亡率一度超過95%，經過醫師奮力搶救撿回一命，京都府警方一直等到青葉傷勢稍微恢復後，才在案發後逾10個月的今年5月正式逮捕。

日本著名的京都動畫公司（Kyoto Animation，俗稱「京阿尼」），發生慘...
日本著名的京都動畫公司（Kyoto Animation，俗稱「京阿尼」），發生慘絕人寰的縱火事件，總共造成35人死亡、35人受傷（包含兇手）。(路透)

縱火 小說 日本

上一則

日貨櫃船返港 毀損貨櫃超過業界一年平均

下一則

英國確診再破2萬 倫敦最嚴重恐被劃入最高警報等級

延伸閱讀

房東逼他搬? 廣州蛋殼公寓1年輕租客先縱火再跳樓

房東逼他搬? 廣州蛋殼公寓1年輕租客先縱火再跳樓
英狠父縱火殺害6子女…不願探視瀕死兒 還跟護理師調情

英狠父縱火殺害6子女…不願探視瀕死兒 還跟護理師調情
「計算每張選票」曼哈頓千人示威縱火 十餘人被捕

「計算每張選票」曼哈頓千人示威縱火 十餘人被捕
遊民被公寓住戶趕走 報復縱火釀2死控謀殺

遊民被公寓住戶趕走 報復縱火釀2死控謀殺

熱門新聞

英國威廉王子。圖／路透資料照片

英媒：威廉王子秘密抗癌中 禁止任何人告訴哈利

2020-12-08 09:52
英國率先全球批准並施打輝瑞與BioNTech的新冠疫苗。美聯社

兩人出現副作用！英警告：嚴重過敏不應接種輝瑞疫苗

2020-12-09 08:07
義大利一名男子在與妻子吵架之後外出散心，結果一走就是450公里。圖為示意圖。(歐新社)

一怒走天涯！與妻吵架後想散心 結果一走就是450公里

2020-12-07 19:44
挪威央行副行長尼古拉森。（路透）

娶了中國妻子 挪威央行副行長未通過「安全審查」辭職

2020-12-04 23:43
幾名英國下議院議員表示，有多達5,00億英鎊紙鈔不知去向，敦促央行展開調查。路透

500億英鎊紙鈔人間蒸發 英國議員促央行調查

2020-12-05 11:32
英國90歲老嫗基南成為全球第一位接種輝瑞疫苗的人。美聯社

影／全球第一位！英90歲老嫗接種輝瑞疫苗

2020-12-08 05:38

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
中國女網紅嫁老外被罵「母狗」 竟扯上「民族大義」…

中國女網紅嫁老外被罵「母狗」 竟扯上「民族大義」…
台灣規模6.7地震今年最大 專家：相當於5.6顆原子彈

台灣規模6.7地震今年最大 專家：相當於5.6顆原子彈
快看世界／中國科興疫苗 與西方疫苗有何不同？

快看世界／中國科興疫苗 與西方疫苗有何不同？
販運紐約等地女性強迫賣淫 德州華裔夫婦落網

販運紐約等地女性強迫賣淫 德州華裔夫婦落網
蜜蜂收集糞便塗抹家門！竟然是為了防範牠

蜜蜂收集糞便塗抹家門！竟然是為了防範牠