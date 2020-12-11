2020年全球碳排放減7％創紀錄 「歸功」新冠疫情

全球碳計畫近日公布報告，指出在新冠疫情的影響下，許多國家實施封鎖和限制措施，使得2020年的碳排放減少了7％，創下紀錄。(美聯社)

全球碳計畫（Global Carbon Project）近日公布年度評估報告，指出在新冠疫情 的影響下，許多國家實施封鎖和限制措施，使得2020年的碳排放減少了7％，創下紀錄。

10日發表在《地球系統科學數據》上的報告指出，2020年全球的二氧化碳排放量達到340億公噸，相較於2019年的364億減少了約24億公噸，大大超過先前的紀錄，例如第二次世界大戰結束時的9億公噸，及2009年金融危機最高峰時的5億公噸。

研究團隊指出，碳排放減少主要是因人們待在家中，汽車 或飛機旅行的次數大減，若分種類來看，運輸業對減少碳排放做出最大貢獻，在4月第一波疫情高峰時，汽車的碳排放減少了大約一半，而截至這個月，公路交通的碳排放和去年同期相比減少了10％，航空業則大幅下降了40％，但團隊也預估疫情趨緩後碳排放量會有所回升。

報告中還提到，碳排放減少最多的是美國，幅度達12％，其次是歐盟的11%，至於中國，由於致力於經濟復甦，因此碳排放下降幅度約只有1.7％。

至於占全球碳排放約22％的工業，今年也在部份國家採取嚴格封鎖措施下，減少了30％。不過縱使今年碳排放有所下降，但全球平均每秒仍排放1075公噸的二氧化碳。

全球碳計畫的報告通常會呈給聯合國 氣候會談，但因受疫情影響，會議延後到明年才會舉行，但專家也警告，現在要判斷2021年或之後碳排放的反彈還為時過早，各國如何執行經濟復甦計畫，將攸關碳排放的長期趨勢。

根據五年前通過的巴黎氣候協定，十年內每年必須減少約10億至20億公噸的碳排放，才能讓地球升溫限制在攝氏2度以下。

聯合國本周也曾警告，若仍無法轉換再生能源，2020年史無前例的碳排放減少，將對長期暖化趨勢構成「無法忽視」的影響。