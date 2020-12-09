紐西蘭基督城血案調查報告：當局未注意威脅 根本避不了

紐西蘭基督城去年造成51人死亡的清真寺連環恐襲案，當局今天公布的調查報告指出，去年基督城清真寺攻擊案前，紐西蘭安全情報單位對右翼恐攻的威脅關注不足，可能只有「碰運氣」，才能避免血案發生。

因應去年那起穆斯林遭白人至上 主義者攻擊致死案，紐西蘭權力最大的司法調查機構「皇家 委員會」（Royal Commission）要求反恐作為做出徹底變革。

這份800頁的報告指出，情治機關在基督城攻擊前，對伊斯蘭極端主義未投注適當關注，在調查右翼恐怖威脅方面作為也不足。

但報告並未點出當局原可避免這場血案。報告指出，血案之前，當局對於孤狼槍手塔倫（Brenton Tarrant）的可用資訊「不完整」，不足以標記他為威脅，「根本無法事先攔截他，除非是碰運氣」。

基督城血案發生在2019年3月，當時塔倫鎖定在週五前往清真寺祈禱的男女老幼開槍，造成51人喪命。

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）樂見報告出爐，並矢言研究報告提出的44項建議。她說，報告中另一項重要的批評，也就是當局槍枝執法寬鬆以致塔倫得積累大量軍用半自動武器那點，政府已有持續關注。