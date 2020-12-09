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日本女議員控町長性侵 反遭公投罷免

編譯中心／綜合8日電

日本群馬縣草津町唯一的女性議員新井祥子，因控訴町長黑岩信忠性侵，竟遭公投罷免；提案罷免她的議會同僚反控，新井祥子造謠中傷，玷汙了草津町的名聲。

新井祥子（Shoko Arai）去年11月召開記者會聲稱，現年73歲的黑岩信忠（Nobutada Kuroiwa）數年前在町長室性侵她，「突然緊擁著我、吻我又把（我）壓倒在地」；新井說她當時無力反抗，而被町長染指後，她嚇得不敢立即報警。

黑岩則指出，這是無的放矢的指控，因為新井控訴遭性侵當天，他辦公室大門與窗簾都是敞開的，並提告新井誹謗。議會同僚則表決、將新井從議會除名，並譴責她「造謠中傷」有損議會「尊嚴」。

NHK報導，草津町議會除名的決定被群馬縣政府撤銷，但新井的議會同僚推動連署，發動罷免公投。草津町發言人表示：「2835名投票的草津町居民當中，有2542人贊成罷免。」

朝日新聞報導，現年51歲的新井祥子痛斥罷免公投「不公平」，堅稱她「不畏懼當權者施壓」。

日本女性從政與經商的比例在7大工業國集團（G7）中敬陪末座，而像是「#我也是」（#MeToo）反性侵和性騷擾運動在日本一直難以掀起風潮。向警方報案的性侵受害者少之又少，根據一項日本政府2017年的調查，只有4%的女性挺身而出指控遭性侵。

性侵 日本 公投

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