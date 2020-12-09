2024巴黎奧運捨「棒球 」納「霹靂舞」 想吸年輕觀眾

2024年巴黎奧運將納入霹靂舞項目。圖為墨西哥一名霹靂舞者在練舞。（美聯社）

國際奧會核准，2024年巴黎奧運將納入滑板、競技攀岩、衝浪、霹靂舞4項運動。國際奧林匹克委員會（IOC）執行委員會證實上述4項運動，會被排入2024巴黎夏季奧運的賽程。

中央社引述法新社報導，國際奧會主席巴赫表示，霹靂舞列入2024巴黎奧運項目，是奧林匹克2020議程結果的一部分，「我們確定要優先排入在年輕世代中特別受到歡迎的運動，並將運動城市化納入考量」。2024巴黎奧運賽事總監蓋亭也說：「這將是年輕、都會、創新的奧運會。」

路透報導，國際奧會迫切想更新奧運的賽程，以維持和贊助商、轉播單位、年輕粉絲的關係。根據奧會去年的報告，全球有上百萬人參與霹靂舞運動。霹靂舞在70年代起源於紐約市 的布朗克斯區，是一種能展現強烈個人風格、體育性質強的舞蹈。2018年阿根廷布宜諾斯艾利斯青年奧林匹克運動會，就已引入了霹靂舞項目。

而2020東京奧運 已有滑板、競技攀岩、衝浪。這次奧運因為新冠疫情 延遲1年，將在2021年舉行。

此外，棒球在2024年奧運將再度被排除在外。棒球在1992年的巴塞隆納奧運被列入正式項目，但在2012年倫敦奧運豬被排除；2020東京奧運雖重回奧運殿堂，但只維持了1屆。