脫歐談判曙光？英棄爭議條款 換歐盟放寬北愛境管

歷經8個月協商，英國與歐洲聯盟（EU）仍未能就英國脫歐後雙邊貿易關係達成協議。圖為倫敦大笨鐘前的英國國旗和歐盟旗幟。（路透資料照片）

距離英國 完整脫歐 的過渡期結束僅剩下3周左右，英國與歐盟 8日傳出雙方在北愛爾蘭與愛爾蘭邊界安排原則上達成共識，換得英國願意放棄「內部市場法案」中有違國際法的條文。不過，來自歐盟的消息來源表示，歐盟負責英國脫歐的談判代表巴尼耶今天說，目前看來，英國在年底「無協議」脫歐的機率，大於達成貿易協議的機會。

衛報、路透報導，英國政府宣布撤回「內部市場法案」，有關北愛爾蘭邊界的爭議條款，歐盟則同意放寬英國經愛爾蘭與北愛的陸路邊境管制。英國也承諾不會在「稅法草案」中引進類似條文，國會訂於8日稍後辯論草案。

目前暫時沒有公布英歐對於北愛邊界問題的新協議細節，不過雙方聲明表示，英歐已就「專門針對動植物及其衍生產品、出口報關、藥物供應、凍肉供應及其他供應超級市場的食物產品的邊境檢查」達成一致。

對此，英國內閣辦公室大臣戈夫感到「興奮」，而歐盟執委會副主席謝夫喬維奇則表示歡迎英方決定，並表示希望有助於雙方未來貿易協議的談判。此外，免於遭歐洲單一市場排除在外的愛爾蘭，外交部長形容這是「正面發展」，北愛商界領袖也對此鬆一口氣。

不過，英國首相強生7日才同意會晤歐盟執委會主席范德賴恩，為突破談判僵局做最後努力，8日卻又表示，敲定脫歐後的貿易協議談判，英國可能會在某個時刻喊停。強生引用形容板球比賽結束的術語說：「我們向來滿懷著希望，但你知道，也許會有那麼一刻，我們不得不承認，該是撤走三柱門門柱的時候了，事情就是如此。」

而負責歐洲事務的法國國務秘書波恩也重申底線表示，法國反對任何「犧牲」法國漁民的協議。所有歐盟成員國中，法國採取特別強硬的立場。

一名不願透露姓名的外交官和在布魯塞爾的官員表示，巴尼耶與27國負責歐洲事務的部長會面時提出上述說明，並補充道，是讓歐盟更新其對於（英國）無條件（脫歐）應變計畫的時候了。

目前解決了「內部市場法案」後，英國與歐盟的預計將處理「公平貿易規定」及「英國漁權」的問題。公平貿易規定方面，歐盟希望英歐有一套共同規定，確保英國不會在勞工權利與環境議題上自成一格，占歐盟競爭者的便宜。新冠疫情重創歐洲經濟的當下，也讓政府補助的問題受到關注。

此外，歐盟要求脫歐後仍享有英國海域漁權，但英國脫歐公投明確指出要拿回國界、包括漁業海域。法國總統馬克宏為了保障該國漁業，在此議題上強烈施壓。據報雙方正接近達成協議，但英國稱還沒談妥，他們傾向訂一個三年過渡期，逐步收回海域漁權，歐盟則希望是十年。