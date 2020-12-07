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法反「安全法」示威再爆衝突 巴黎燒車、砸店場面火爆

編譯中心／綜合6日電
法國巴黎5日有示威者抗議「整體安全法」期間在街上焚燒雜物，現場一名蒙面示威者撐傘、拿著標語，上面寫道「為了你的安全，你將不再有自由」。（路透）
法國巴黎5日有示威者抗議「整體安全法」期間在街上焚燒雜物，現場一名蒙面示威者撐傘、拿著標語，上面寫道「為了你的安全，你將不再有自由」。（路透）

法國民眾5日再爆發全國性示威，抗議新通過的「整體安全法」，其中首都巴黎場面火爆，已是第兩個周末出現警民衝突，車輛遭縱火，商家窗戶被砸碎。內政部長達馬南6日表示，當局在全國各地拘捕95人，另有67名警員受傷。

中央社引述法新社報導，5日全法國有近100場示威，共約5.2萬人參與。在巴黎有數千名示威者朝著共和國廣場前進，超級市場、房屋仲介公司以及銀行的窗戶都被砸碎；甘必大大街（Avenue Gambetta）也有數輛汽車遭縱火焚燒，更有示威者洗劫一間銀行，並取出文件燒毁。

示威民眾也朝員警丟擲物體，警方以水炮、催淚瓦斯回擊，一些民眾還施放煙霧彈和鞭炮，高喊著「大家都恨警察」等口號。

巴黎5日有示威者抗議「整體安全法」，最後演變成警民衝突，現場一名女子要由他人攙扶...
巴黎5日有示威者抗議「整體安全法」，最後演變成警民衝突，現場一名女子要由他人攙扶協助。（路透）

除了巴黎，馬賽、里昂、里爾等城市也出現抗議活動。每周舉行的全國性示威漸漸變成總統馬克宏政府的頭痛事件，上月一名非裔音樂製作人遭毆打之後，緊張情緒更形升高。

不過據內政部表示，此次示威全國共計5萬2350人上街，一周前則有多達13萬3000人。此外，上周巴黎有4萬6000人抗議，5日只有約5000人。

馬克宏拒言警暴 被批討好右翼

民眾不滿針對「整體安全法」中最具爭議性的第24條，政府後來承諾重寫。但聯合國專家上周發表報告，表示法案中其他已獲國民議會議員通過的部分，內容跟國際法和人權不相容，尤其關注法案賦予警員權力使用無人機和臉部識別技術監視人群。

此外，馬克宏日前在短片網站Brut上受訪時，拒絕使用「警暴」一詞，指警員和其他人之中都有暴力的人，對於雙方暴力都須零容忍。對此，許多法媒指責馬克宏企圖藉此討好立場右翼的馬林勒朋的選民。

馬克宏 內政部 縱火

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