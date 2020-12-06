杜魯多挺農民示威 印度召大使抗議「干預內政」

印度農民5日焚燒印度總理莫迪人像示威，抗議新農業法。（Getty Images）

印度 上月通過新農業法，許多農民擔心遭剝削，數萬人連日示威抗議，加拿大 總理杜魯多 也對此表達支持。印度政府4日召見加拿大大使提出抗議，媒體則批評杜魯多此舉是為了爭取加拿大的印度裔錫克教選民支持。

英國「衛報」報導，印度月前通過關於農產品貿易的新農業法，許多農夫擔憂產品價格將遭壓低，淪為企業剝削的對象；數萬農民包圍首都新德里舉行示威超過一周，警方則發射水砲與催淚瓦斯驅散。

杜魯多藉著錫克教創始人納拿克（Guru Nanak）551歲冥誕紀念日的機會，於11月30日在線上向加拿大的印度社群發表談話時說，印度警民衝突的畫面「令人擔憂」，並說加拿大「向來捍衛和平抗議的權利」。

印度外交部4日表示，已召見加拿大大使，警告這等同於「干預（印度內政），無法令人接受」；聲明中說：「這類行動如果持續下去，將嚴重衝擊印度與加拿大關係。」甚至要加拿大政府確保印度外交人員的安全。不過杜魯多拒絕低頭，仍表示「加拿大將捍衛全球各地和平抗議的權利與人權」。

加拿大「環球郵報」報導，許多示威農民是錫克教徒，而印度媒體稱杜魯多對這起事件發聲，是為了迎合加拿大錫克教徒，批評杜魯多不顧印加兩國關係惡化，表態支持示威農民，只是尋求連任的政治手段。

此外，參與示威的農民多來自旁遮普邦，而當地部分錫克教徒多年來尋求獨立；印度總理莫迪政府憂慮農民會藉這次示威，進一步鼓吹獨立。