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王見王！歐盟執委會主席、英相會談 避硬脫歐

編譯莊蕙嘉／綜合5日電
英國首相強生（左）5日和歐盟執委會主席范德賴恩舉行電話會談，試圖解決貿易談判的諸多歧見。圖為兩人今年1月在唐寧街英相官邸會面。（路透）
英國首相強生（左）5日和歐盟執委會主席范德賴恩舉行電話會談，試圖解決貿易談判的諸多歧見。圖為兩人今年1月在唐寧街英相官邸會面。（路透）

英國脫歐過渡期即將在本月底到期，脫歐後的貿易協議諸多歧見卻遲未解決。因為始終無法達成共識，英國和歐盟談判代表4日暫停磋商，雙方分別緊急致電領導人出面，英國首相強生和歐盟執委會主席范德賴恩5日舉行電話會談，防止形同無協議脫歐的最壞狀況發生。

歐盟首席談判代表巴尼耶說：「我們一如既往的保持冷靜，如果仍有解決方法，我們會發現的。」路透報導，雙方3日會談卡關，英方指控歐盟提出新要求，但歐盟否認。

英國和歐盟在部分核心議題有歧見，包括公平競爭原則、捕魚權、未來爭端解決方式及北愛爾蘭邊界問題等。歐盟傾向維持現狀，希望英國沿用單一市場規則，然而這正是英國決心脫歐的導火線。

英國於2016年6月舉行公投，民眾支持退出歐盟，2017年5月雙方啟動談判。因程序複雜，原訂的英國脫歐時間由2019年3月29日延至今年1月31日。自脫歐日至今年12月31日為過渡期，這段期間英國仍沿用歐盟的貿易、旅行及商務規定，英國和歐盟必須在期限內完成貿易協議談判。

今年1月，英國國會和歐洲議會分別表決通過脫歐協議，但強生政府今年10月另提「內部市場法案」，部分內容與脫歐協議扞格，甚至規定兩法若有出入，以內部市場法案為準，無視脫歐協議的做法令歐盟跳腳。

今年全球遭新冠肺炎肆虐，經濟亦受嚴重打擊，若脫歐協議談判失敗，對英國和歐盟皆非好事，屆時可能發生邊境作業混亂、金融市場震盪及供應鏈卡關等問題，不但三年多的談判成為一場空，英國和歐盟亦兩敗俱傷。

儘管時間緊迫，法國仍揚言否決捕魚權，德國總理梅克爾則呼籲雙方妥協。負責歐洲事務的法國國務秘書波恩說：「如果不是好的協議，我們會反對。每個國家都有權否決。」比利時、荷蘭、西班牙和丹麥也對可能倉促達成協議表示擔憂。梅克爾的發言人對此打圓場，「每個人都有其原則、紅線，這點很清楚，但永遠會有妥協的餘地」。

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歐盟 英國 脫歐

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