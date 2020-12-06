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日本隼鳥2號返地球 帶回小行星碎片 有望揭太陽系生命起源

編譯中心／綜合6日電
日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）5日宣布，探測器「隼鳥2號」（右）當天成功分離密封艙（左）。（歐新社）
日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）5日宣布，探測器「隼鳥2號」（右）當天成功分離密封艙（左）。（歐新社）

日本小行星探測機「隼鳥2號」（Hayabusa 2）分離的裝有小行星砂石密封艙，於日本時間6日凌晨4時47分左右，在澳洲南部沙漠被發現，確認成功返回地球。

日媒報導，如果確認密封艙內有從小行星「龍宮」（Ryugu）採集的岩石碎片等的話，將是繼隼鳥1號探測機之後，再度成功把小行星上物質攜回地球。

隼鳥2號於5日下午2時30分，在高度22萬公里處與密封艙分離。密封艙於6日凌晨2時28分左右進入大氣層，在澳洲上空形成流星般光輝火球，其後在高度10公里附近打開降落傘，約30分後著陸。日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）隼鳥2號計畫經理津田雄一表示，「進入美麗大氣層，我們深受感動」。

JAXA成員根據從地面上觀測到的發光軌跡、以及密封艙發射的訊號等進行定位，直升機從空中在附近搜索，很快就找到在沙漠著陸的密封艙。

JAXA指出，將於6日早上展開回收作業，就地採集和分析密封艙內氣體，倘若確認有氣體，則密封艙內存在「龍宮」物質的可能性就很高。密封艙最早於8日就可空運回日本，並於本月下旬展開內部物質確認作業。

隼鳥2號於2014年12月從鹿兒島縣種子島宇宙中心發射升空，2018年6月抵達「龍宮」周邊，2019年2月22日成功登陸「龍宮」，同年7月又成功二度登陸，同年11月返航。JAXA團隊認為，小行星上的岩石保留著誕生時痕跡，可說是「時空膠囊」，有助解答生命起源。

隼鳥2號的「龍宮」探測任務雖告一段落，但本體上殘留很多燃料，預定11年後飛抵別的小行星進行探測。

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