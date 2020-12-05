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文在寅民望跌破四成 改組內閣仍被看衰

編譯中心／綜合4日電

南韓總統文在寅民望走下坡，最新民調顯示施政支持率為37.4%，首次跌破40%。文在寅4日宣布小幅改組內閣，更換國土交通部等4個部門長官。新人事具經驗及專業知識，但部分輿論批評沒撤換受醜聞困擾的法務部長秋美愛等。

南韓民調機構Realmeter在3日發布最新調查，結果文在寅的施政好評率為37.4%，較前一周下跌6.4個百分點，首次跌破40%，為現政府成立以來最低值；差評率則達到57.3%，創下現政府執政以來最高值。

執政黨共同民主黨的支持率更是不足30%，僅得28.9%，也低於最大在野黨國民力量的支持率31.2%。文在寅政府近來屢被批評房價、疫情重燃，而據Realmeter分析，近期的「法檢風波」更是重創執政黨聲望。

法務部長秋美愛與檢察總長尹錫悅之間矛盾愈來愈大，11月底，秋美愛把尹錫悅停職，並要求予以懲戒，尹錫悅之後反擊提起行政訴訟，至12月1日首爾行政法院決定暫停該停職處分的效力。

文在寅4日決定小幅改組內閣，更換行政安全部、國土交通部、女性家庭部和保健福祉部的部長。

韓聯社報導，分析認為文在寅更換國土交通部長官與抑制房價不力有關；不過也有人認為，在法檢風波未息等處境下，單是更換部長而無具體改革，文在寅難以扭轉民望。

文在寅 民調 房價

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