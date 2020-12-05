法國調查76座清真寺 涉分離主義將被關

法國10月爆發教師遭伊斯蘭激進分子斬首的事件，當時當局關閉了龐坦大清真寺。（Getty Images）

法國近期恐怖攻擊事件頻傳，總統馬克宏 多次表示將嚴格打擊伊斯蘭極端主義。內政部 長達馬南表示，當局3日開始調查國內76間清真寺和禮拜堂，若設施被發現煽動極端主義，將須關閉。

法媒報導，達馬南表示，當局將採取一系列「大規模行動」來取締分離主義。達馬南向各地區首長發布的文件中提到，將針對全國76座清真寺進行調查，其中18座被指示應「立即行動」，調查後恐被迫關閉。其中3座清真寺過去已被當局要求關閉，但仍持續接受信徒禮拜。

達馬南受訪表示，全國約2600個穆斯林禮拜場所中，只有小部分涉嫌散播激進主義，「幾乎所有法國的穆斯林都尊重國家法律，並因小部分穆斯林激進化受傷害」。

法國10月爆發教師遭伊斯蘭激進分子斬首的事件，當時當局就關閉了龐坦大清真寺（The Grand Mosque of Pantin），當地官員表示，關閉清真寺是為了「防止恐怖主義行為」。

此外，對馬克宏政府誓言打擊伊斯蘭極端主義一直嚴厲批評的土耳其總統厄多安，4日又稱希望法國很快就會「擺脫」馬克宏，並且形容馬克宏是法國的負擔。

厄多安4日表示：「馬克宏是法國的負擔，事實上馬克宏和法國正陷入非常危險時期。我期盼法國儘快擺脫馬克宏這個麻煩。」馬克宏10月間曾表示，伊斯蘭教是個「在全球各地都陷入危機」的宗教，引發厄多安表示馬克宏應該「去看精神科做檢查」，甚至呼籲土耳其人抵制法國貨。

不管在敘利亞或是刊印伊斯蘭教先知穆罕默德諷刺漫畫等議題上，土、法的立場都南轅北轍，雙邊關係近數個月以來格外緊張。