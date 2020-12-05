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卸任前又下令撤軍！川普：明年初撤駐索馬利亞美軍

編譯中心／綜合4日電
川普下令，將在明年初撤走幾近全數的駐索馬利亞美軍。（美聯社）
川普下令，將在明年初撤走幾近全數的駐索馬利亞美軍。（美聯社）

美國國防部4日發布聲明指出，總統川普已下令，大部分美軍要在2021年初從索馬利亞撤走。美軍目前大約有700人駐紥在索馬利亞。

駐索馬利亞美軍原本任務專注於幫助對抗當地伊斯蘭團體「青年黨」（Al-Shabaab），該組織與凱達組織有聯繫。外界擔心此舉會降低索馬利亞對抗極端組織的能力。

川普先前已下令從伊拉克和阿富汗大規模撤軍，最新的命令顯示，他決心結束美國在海外永無止境的戰事。在任期只剩下最後幾星期之際，履行他當年的競選承諾。

根據美國國防部聲明，目前700名駐索馬利亞的美軍，預料部分會被調派到東非以外地區，剩下人員則會分調至鄰國肯亞以及吉布地的基地。

而美軍從非洲各個地區撤離，引發關切。美國防部表示，美方並非撤出非洲，仍會繼續與伙伴合作，保障美國在區域內的利益。

紐約時報日前報導，一名CIA資深幹員在索馬利亞的戰鬥中喪生時，就提到川普正考慮在明年1月卸任前，將所有美軍撤離索馬利亞。

這是美國政府自密勒出任代理美國防長以來，第3個主要撤軍決定。美國早前宣布從阿富汗及伊拉克撤兵，限期均為2021年1月15日，也即是1月20日總統當選人拜登（Joe Biden，前譯白登）就職前5天。

美國 國防部 川普

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