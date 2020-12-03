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「黃金眼」天文台才退役 未拆先崩塌

編譯張君堯╱綜合2日電
位於波多黎各的阿雷西博天文台1日發生崩塌，重達900噸的電子接收器墜落到450英尺（約140公尺）下的球形鏡盤上。(Getty Images)
位於波多黎各的阿雷西博天文台1日發生崩塌，重達900噸的電子接收器墜落到450英尺（約140公尺）下的球形鏡盤上。(Getty Images)

位於波多黎各的阿雷西博天文台（Arecibo Observatory）1日發生崩塌，重達900噸的電子接收器墜落到約140公尺下的球形鏡盤上，對這座近期才被宣布即將拆除的天文台來說，無疑是最後一擊。

美國國家科學基金會（NSF）在推特表示，阿雷西博天文台長達305公尺的接收器一夜間掉了下來，所幸無人傷亡。工程師在評估了天文台的損壞程度後指出，三座支撐平台的高塔都斷了，使得重達900噸的電子接收器直墜到下方的鏡盤上，望遠鏡的支撐電纜同樣墜落，造成天文台內的學習中心嚴重損壞。

服役超過半世紀的阿雷西博天文台，今年8月就傳出其中一條支撐鋼索斷裂後墜落，在底下的鏡盤砸出一個約30公尺的大洞，儘管當下立刻開始評估修補方案，但11月6日另外一條鋼索也接著斷裂，讓修補情況難上加難。

在評估後，NSF也坦承天文台纜線不僅可能再斷裂，整體結構破敗脆弱，且隨時都有「全面崩塌」的風險。如果當局硬要強行維修，不僅工程難度與成本極高，更可能讓工程人員面臨安全威脅，最後忍痛在19日宣布天文台將「退休」，打算進行爆破拆除。

阿雷西博天文台建造於1963年，下方是一個口徑長達305公尺的球型鏡盤，並由三座主支架與鋼纜，懸吊起900噸重的電子接收器。它曾是世界最大口徑的電波望遠鏡，57年來對無線電天文學、雷達天文學等領域做出極大貢獻。

其成就還包括在1992年發現了第一顆太陽系外行星，1981年協助繪製了金星表面的第一張雷達圖。知名電影「007：黄金眼」（GoldenEye）、科幻片「接觸未來」（Contact）也都曾在這裡拍攝取景。

阿雷西博射電天文台於1963年完工，主要任務是協助科學家發展無線電天文學，以及對...
阿雷西博射電天文台於1963年完工，主要任務是協助科學家發展無線電天文學，以及對行星和太陽系等研究（包括重力波）。(Getty Images)
工程師評估了天文台的損壞程度後，指出三座支撐平台的高塔都斷了，使重達900噸的電...
工程師評估了天文台的損壞程度後，指出三座支撐平台的高塔都斷了，使重達900噸的電子接受器墜落到下方的鏡盤上，天文台內的學習中心也嚴重損壞。(Getty Images)

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