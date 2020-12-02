巴西亞馬遜「伐木面積」超越牙買加國土 12年來最嚴重

過去一年間巴西亞馬遜森林砍伐面積再度激增，創下12年新高。（路透資料照片）

根據11月30日公布的官方數字，過去一年間巴西亞馬遜 森林砍伐面積再度激增，創下12年新高，各方一致譴責總統波索納洛政府。

巴西國家太空 署監督計畫「森林砍伐專案」（Prodes），分析衛星影像追蹤森林砍伐狀況顯示，截至今年8月為止的12個月間，巴西亞馬遜雨林共有1萬1088平方公里林地遭毀；面積不只比牙買加國土還大，更比前一年多了9.5%。去年的森林砍伐也創下10多年新高。

巴西氣候觀測所表示：「正因為這樣的森林砍伐，巴西或許是疫情癱瘓全球經濟的這一年間，溫室氣體排放還能增加的大型排放國。」

亞馬遜等森林對控制氣候變遷 至關重要，因為森林可以吸收碳；但一旦樹木死去或被焚毀，它們反而會把碳釋放回環境中。

波索納洛對氣候變遷抱持懷疑態度，他2019年1月上任以來，森林砍伐和野火益增，政府推動開放保護區供採礦和農業企業所用之外，更刪減了環保計畫經費。

環保人士表示，那些政策讓亞馬遜的破壞狀況雪上加霜。亞馬遜約6成面積在巴西境內。

環保團體「綠色和平」（Greenpeace）發言人馬澤蒂（Cristiane Mazzetti）在聲明中說：「波索納洛政府對亞馬遜的開發願景，是在回歸過去猖獗的森林砍伐。這想法落伍，絕非因應氣候危機應有的作為。」