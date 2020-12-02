法國「整體安全法」掀抗議聲浪 馬克宏震怒命改寫

法國早前一讀通過極具爭議的「整體安全法」，引爆抗議聲浪，法國總統馬克宏要求撤回修改。圖為巴黎數萬人11月29日上街怒吼。（路透）

法國早前一讀通過極具爭議的「整體安全法」，引爆各界批判，面對排山倒海的抗議聲浪，法國總統馬克宏 11月30日親上火線，召集政府與國會領袖商討對策。據傳會議中馬克宏相當憤怒，要求重新改寫飽受爭議的第24條法規「禁止散布執法人員（軍警）影像畫面」。

馬克宏召集總理卡斯泰、 國會多數黨團主席—共和前進（LREM）的卡斯塔納（Christophe Castaner）、民主運動黨（MoDem）的米格諾拉（Patrick Mignola），以及行動黨（Agir）的布萊希特（Olivier Brecht），目的就是要讓政府脫離「整體安全法」草案所引發的政治危機。

據RTL電台報導，30日這場會議氣氛凝重，感受到馬克宏「隱忍的怒火」；費加洛報報導，另名與會者也透露馬克宏會議上的發言：「我要保護共和秩序、自由、團結與協和。作為共和國總統，我是自由與秩序兩者結合的守衛者，我不想偏袒任何一方……非自由主義不是我們的認同。」

與會者指出，會議中馬克宏聲音非常冷酷，「這已經不是堅定，是可以殺死人了」。最後馬克宏對與會者表示，希望很快能看到具體成果。會議結束後，3名國會多數黨團主席宣布，將改寫最受爭議的第24條法規。

卡斯塔納表示：「我們知道疑慮仍然存在，我們應該消除疑慮……若人民對如此重要議題的疑問越演越烈，那我們就有共同審視它的責任。」

負責改寫條文的卡斯泰、米格諾拉和布萊希特預計很快將邀請媒體代表以及當初提案的兩位議員法華谷爾（Jean-Michel Fauvergue）與杜洛侯（Alice Thourot），一起商議修改細節。

但據美聯社報導，內政部長達馬南拒絕直接撤回第24條條文，並指民眾抗議事件並未改變他的立場，強調「執行特別任務的警察 並未受到足夠的保護。」

法國馬賽民眾11月28日在抗議時跌倒在地，警察仍朝他揮舞警棍。（美聯社）

法國國民議會20日一讀通過「整體安全法」，懲戒惡意散布執法人員影像者，違者最高可判刑1年，併科罰金4.5萬歐元（約5.3萬美元）。民眾擔心監督警察暴力的輿論與媒體將受限，已連續2個周末上街示威巴黎28日更有近5萬人參與「為自由而走」遊行 ，要求撤回法案。