泰國總理住軍方館舍 若違法將下台、內閣重組

泰國總理帕拉育被在野黨檢舉非法住在陸軍的館舍內。（歐新社）

泰國 總理帕拉育遭到在野黨檢舉非法住在陸軍的館舍內，泰國憲法法院2日將宣布判決結果，如果確認帕拉育違法，將終止他的任期，內閣也必須重組 。帕拉育從政前是陸軍司令，發動政變推翻前總理盈拉後上位。

泰國憲法法院2日宣判

帕拉育在從政前最高的軍職是陸軍司令，他在2014年5月發動政變，推翻為泰黨總理盈拉後成為總理，並在2019年的國會選舉後，由國會推舉繼續擔任總理。為泰黨今年初檢舉指出，帕拉育在2014年9月30日卸下陸軍司令職務後，仍然免費住在陸軍的館舍裡，此舉違反陸軍的規定，也傷害了他擔任總理的合法性。

陸軍則解釋，帕拉育居住的館舍在2012年已經從陸軍宿舍轉型為招待外賓的館舍，且總理必須住在一個安全受保護的地方。

憲法法院受理此案後，11月4日表示將在2日宣布結果，各界高度關注，多個學生抗議團體組成的「人民」（People）也將在憲法法庭外集會示威。

泰國自7月以來全國掀起一片學運浪潮，抗議團體訴求帕拉育下台、修憲以及王室改革。

若憲法法院判決帕拉育住在陸軍館舍違法，將終止帕拉育的總理任期，國會必須從各黨推出的總理候選人中推舉新總理，內閣也要重組。而這是否會為目前泰國的政治局勢帶來出路，各界都在高度關注。

執政黨聯盟黨鞭、公民力量黨眾議院 議員韋拉表示，還沒有討論總理候選人的名單，但他認為憲法法院會做出有利於帕拉育的判決。

帕拉育11月30日受訪時表示，他會尊重憲法法院的判決，並強調自己沒有違法濫權。