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巴西地方選舉 總統陣營大敗…恐不利2022拚連任

編譯中心／綜合30日電
巴西總統波索納洛29日在里約熱內盧的市政選舉第二輪投票後，受到民眾簇擁。（Getty Images）
巴西總統波索納洛29日在里約熱內盧的市政選舉第二輪投票後，受到民眾簇擁。（Getty Images）

巴西11月29日舉行地方選舉第二輪投票，選出全國57個城市的市長，結果極右派總統波索納洛支持的參選人一敗塗地，只有5人當選，重要城市的市長職位更全部失落，反而傳統中間偏右立場的候選人成績斐然。此次結果對波索納洛尋求2022年角逐連任造成沉重打擊。

美聯社、路透報導，在波索納洛的家鄉里約熱內盧，他的盟友、現任市長克里韋拉，在決選僅得票36%，大敗給中右翼的前市長派希。派希批評波索納洛和克里韋拉散播「仇恨政治」，「極端主義、仇恨和分裂是不會為任何人帶來好處。」

在全國第五大城市福塔雷薩，獲總統支持的戈麥斯更被名不見經傳的對手擊敗；而在最大城市聖保羅，波索納洛支持的候選人魯索曼，早在兩周前的首輪投票僅得票10%，排行第四，宣布出局。

學者：總統最大輸家

巴西教育與研究學院政治學教授梅洛表示，波索納洛無疑是本次選舉最大輸家，「他無法帶領其政黨，無法令他支持的候選人變得更強。他忽略這次選舉的重要性，取得好成績的政黨在國會將有更大話語權。」他並預測，波索納洛將變得更弱勢。

此次選舉在新冠疫情期間舉行，目前巴西已有逾630萬例確診、17.2萬人病歿。波索納洛一直輕視新冠肺炎，拒絕實施嚴格防疫措施，導致民生和經濟遭受重創。但據金融時報報導，自波索納洛向巴西低收入工人提供120美元的新冠補助後，民調顯示他的支持率節節上升，獲得近38%的支持率。

投票 低收入 疫情

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