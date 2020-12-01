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暗殺細節曝光！伊朗半官媒：核武之父遭遙控機槍射殺

編譯中心／綜合30日電
伊朗核科學家遭殺害後，伊朗官方媒體指控，在暗殺中使用的遙控槍枝為以色列製。（美聯社）
伊朗核科學家遭殺害後，伊朗官方媒體指控，在暗殺中使用的遙控槍枝為以色列製。（美聯社）

被譽為伊朗「核武計畫之父」的科學家法克里薩德（Mohsen Fakhrizadeh）27日於首都德黑蘭郊區慘遭暗殺身亡。原先媒體報導稱，法克里薩德乘坐的車輛遭到多名槍手掃射；但伊朗半官媒法斯通訊社29日報導，暗殺行動是由安裝在另輛汽車上的遠端遙控機槍所為，並有消息指出現場武器「刻有以色列軍事工業標誌」。

法斯通訊報導，法克里薩德27日與妻子一同乘坐著防彈車，前後還有三輛保鑣車隨行，當他聽到車子疑似遭到子彈襲擊時下車查看，未料遙控機槍隨即從約150公尺外開火射擊；法克里薩德共被打中三槍，保鏢也遭受槍擊，攻擊持續約三分鐘後，遙控機槍所在的日產汽車也隨之爆炸。

伊朗政府追查這輛日產汽車車主身分，發現他早在10月29日就已經離開伊朗。報導甚至引述消息來源指出，整個暗殺團隊其實高達62人，其中包括50人在遠方負責控制衛星及無人機等後勤任務。

被譽為伊朗「核武計畫之父」的科學家法克里薩德（Mohsen Fakhrizade...
被譽為伊朗「核武計畫之父」的科學家法克里薩德（Mohsen Fakhrizadeh）日前於首都德黑蘭郊區慘遭暗殺身亡。（路透）

以色列時報質疑可行性

伊朗官方暫時未證實法斯通訊的報導，不過「以色列時報」指出，多名國防分析人士對法斯通訊社的報導存疑，認為依案發現場照片看，子彈全都精準命中法克里薩德的座車，不太可能由遠端遙控機槍辦到。

另據紐約時報報導，消息人士表示當時停在路口的一輛棄置汽車被人引爆後，12名槍手分別駕駛電單車或從停在附近的汽車中走出來，向法克里薩德開槍，事後全部逃離現場。

伊朗通緝4名嫌疑犯

法克里薩德的葬禮30日在德黑蘭的國防部大樓舉行，包括國防部長、革命衛隊指揮官等多名高官出席。伊朗國營英語電視台（Press TV）報導，用來殺害法克里薩德的武器是以色列製，據不具名消息人士說，「現場起獲的武器，鐫刻著以色列軍事工業的標誌和規格。」目前伊朗政府已公布四名嫌犯照片，正全面通緝中。

此外，有官員表示，法克里薩德是死於新型的「複雜行動」，包括以色列情報機構摩薩德（Mossad）和流亡反對派團體「伊朗人民聖戰者組織」（People's Mujahedeen of Iran，MEK）都涉入其中。

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