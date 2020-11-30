憂心政變！泰國示威包圍軍營 促部隊脫離王室管理

曼谷示威者遊行至當地軍營外示威，多人帶同早前用作扺擋水炮車的巨型膠鴨。（Getty Images）

泰國 反政府抗議情勢持續升溫，示威團體今天集結在陸軍第11步兵團營區外，表達反對政變的訴求。由於泰王可以直接指揮第11步兵團，抗議團體也主張部隊要回歸陸軍管理。

泰國自7月以來全國掀起一片學運浪潮，抗議團體訴求總理帕拉育下台、修憲以及王室改革。抗議自10月中開始升溫，王室改革成為示威焦點，多個抗議團體組成的「人民」（People）曾經到德國 駐泰大使館遞交請願書，請求德國協助調查泰王瓦吉拉隆功旅德期間的行為；也曾遊行 到大皇宮外，用一人一信的方式把訴求交給泰王，希望泰王傾聽人民的聲音。

最近一次與王室有關的抗議，則是11月25日抗議團體到泰國匯商銀行總部，要求王室資產管理透明化。

由於抗議持續升溫，各界擔心情勢惡化，政變傳聞甚囂塵上，抗議團體27日曾經集結在曼谷北邊的拉拋路口（Lat phrao Intersection），表達強烈反對政變的訴求，今天下午則集結在陸軍第11步兵團外，表示要「解除軍隊的武裝力量」。

第11步兵團和王室有密切關聯，泰國王室公報在2019年9月30日刊登一項由總理帕拉育簽署的緊急命令，將駐在曼谷的第1步兵團和第11步兵團的部分兵力和預算，從陸軍指揮系統轉移至王室安全指揮部，也就是泰王可以直接指揮這些部隊。

「人民」發布聲明指出，選擇第11步兵團的原因是因為這個單位在過去幾次政變具有重要的角色，且泰王不該有自己的軍隊，他們主張第11步兵團應該要回歸到陸軍轄下管理。

示威者在陸軍第十一步兵團基地外聚集。（美聯社）

約百名抗議人士下午3時左右集結在第11步兵團門口，警方除了布下大批警力和鐵絲網之外，也出動了好幾輛水砲車，現場情勢緊張、衝突一觸即發，後來在抗議人士與警方溝通下，水砲車往後退了幾百公尺，雙方沒有發生衝突。

傍晚5時左右，另外一批上千人的抗議團體抬著充氣的黃色小鴨玩偶從最近的地面捷運站（BTS）遊行到第11步兵團門口並就地坐下，由抗議人士輪番登上卡車搭建的臨時舞台，演講表達訴求。