澳洲飆破40℃ 發布禁火令防野火

澳洲多地氣溫連兩天飆破40度，可望成為澳洲有紀錄以來最熱的11月。（歐新社）

澳洲 雪梨29日氣溫超過攝氏40度，是連續兩天超過40度以上，晚上溫度也高達攝氏25.3度，打破1967年的攝氏24.8度紀錄，創下當地逾160年來的最熱11月晚上，促使當局發布全面禁火令。新南威爾斯西部、南澳以及維多利亞北部的大片土地的氣溫直逼攝氏45度。不少民眾紛紛前往海灘消暑，政府呼籲民眾在新冠疫情 期間，注意保持社交距離 。

澳洲氣象局（Bureau of Meteorology）預測，新南威爾斯州北部與昆士蘭州東南部部分地區將出現5或6天的熱浪。在高溫預測下，澳洲能源市場調度中心表示，新南威爾斯州今天下午的能源供應可能不敷所需。

澳洲夏季時間愈來愈長，氣溫愈來愈高。總理莫里森稱去年暑期為「黑色夏季」，說野火燒得不尋常的久和劇烈，焚毀近1200萬公頃土地，奪走33條人命，並估計有10億隻動物死亡。新南威爾斯州消防中心(RFS)統計顯示，截至今天下午5時，該州已發生62宗森林大火，至少一幢建築物被燒毀。

鄉村消防局（Rural Fire Service）今天對新西南威爾斯州東部和東北部多處地區發布全面禁火令，並表示，炎熱陣風加劇乾燥情況，預測會有「非常高到嚴重程度的大火危險」。