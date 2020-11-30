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英法兩國簽協議 阻非法移民冒險橫渡英吉利海峽

編譯中心／綜合29日電

英法兩國簽署新協議，透過在法國海灘加強巡邏、部署科技，阻止非法移民冒險用小船橫渡英吉利海峽（English Channel）。

中央社引述法新社報導，近幾個月來，愈來愈多移民試圖從法國南部橫渡這條危險且繁忙的運輸路線前往英國南部，去年有4人因此喪命，今年迄今則有7人死亡。

英國內政大臣巴特爾（Priti Patel）28日表示，根據協議，12月1日起，法國巡防人數將加倍，並運用無人機和雷達來偵測任何跨海企圖。該協議還包括支持移民到法國居住，以及採取措施加強法國北部和西部港口的邊境安全。

巴特爾表示，英法兩國有著「使橫渡海峽完全行不通的共同使命」，而新協議在落實這項使命上，實有助益。

移民前仆後繼橫跨英吉利海峽的問題，一直都是英法雙邊關係緊張的癥結，倫敦方面譴責巴黎當局在阻止移民偷渡一事上做得不夠。今年1月1日到8月底止，約有6200人試圖以充氣船、划槳板、獨木舟甚至救生衣等方式維持在水面上，企圖橫渡海峽。

英國內政大臣巴特爾表示，由於英法執法及安全機關之間增加情報交流，法國當局今年已阻截約5000名非法移民進入英國，並成功拘捕數百人。英國政府在過去10年，向法國提供了1.5億英鎊打擊偷渡問題。

非法移民 英國 偷渡

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