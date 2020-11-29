巴黎5萬人示威反警暴、安全法 警民互擲煙霧彈

巴黎28日近5萬人參與「為自由而走」遊行，要求撤回「整體安全法」，保障資訊自由並避免警察暴力。（歐新社）

法國「整體安全法」草案爭議越演越烈，本周接連發生警察 暴力事件使法案更加受抨擊。今天巴黎近5萬人參與「為自由而走」遊行 ，要求撤回法案，保障資訊自由並避免警察暴力，遊行持續至晚上，警民對峙衝突不斷。

波爾多、里昂等大城 串聯抗議

今天巴黎集結了記者工會、非政府組織、司法新聞協會、人權聯盟（LDH）等組織，要求撤回整體安全法。不少政治人物也現身遊行，包括左翼「不屈法國」領導人梅蘭雄、生態綠黨議員賈多等人。梅蘭雄呼籲警察重新整肅內部並要求巴黎警察局長辭職。賈多也同樣譴責警察局長與內政部 長達馬南，「但他們也都只是接收總統的指令罷了」。

遊行在開始不久後情勢就變得緊張，有疑似激進無政府主義者「黑塊」分子砸毀車輛與店家、焚燒或推翻路邊車輛，警民雙方也互相投擲煙霧彈，但仍有部分遊行路段保持和平理性的場面。

巴黎遊行持續至晚上，警民對峙衝突不斷。晚間警方出動水砲車，企圖驅離民眾。除巴黎以外，里爾、波爾多、里昂等大城市也串聯動員抗議法案，其中也出現部分警民暴力衝突。

疑似激進無政府主義者「黑塊」分子砸毀車輛與店家、焚燒或推翻路邊車輛。（Getty Images） 晚間警方出動水砲車，企圖驅離民眾。Getty Images

總理擬修改息眾怒 遭議長反對

法國國民議會20日一讀通過「整體安全法」草案，過去一周人民對法案、尤其是第24條的怒火有增無減。根據24條規定，惡意散播警察影像者，將可處一年監禁和4.5萬歐元（約5.3萬美元）罰款，卻也因此引發嚴重損害新聞自由與人民知情權的疑慮。

剛好這周內接連發生兩起極具爭議性警察暴力事件，皆是透過錄影畫面才揭露真相，形同打臉政府草案。

首先是巴黎警察24日晚上以暴力手段強拆志工團體設立在共和廣場的難民緊急避難所，造成許多手無寸鐵的難民及記者受傷。法國內政部長達馬南看到相關畫面後，坦言「感到震驚」，並下令警方進行內部調查。

另一起案件則是非洲裔音樂製作人澤克勒21日因回錄音室路上沒戴口罩，被警察押至室內毆打，當同事聽到呼救聲上來查看時，警察還丟擲煙霧彈。警方原將澤克勒以妨礙公務與襲警為由逮捕，直到26日監控錄影與附近民眾所拍畫面被媒體曝光後，才發現澤克勒是警察暴力受害者。

針對此事件，馬克宏透過推特表示，這樣的暴力「不可接受」、「讓我們丟臉」，並要求將涉案警察停職調查。

為了平息眾怒，總理卡斯泰原本26日宣布要召開獨立委員會「改寫」第24條，然而卻因隔天遭到國民議會議長費宏公開反對而取消。費宏表示，立法是國民議會與參議院的權利，「設立外部單位來進行這樣的任務，對國會是一種傷害」。