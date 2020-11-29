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猛攻叛軍根據地 衣索比亞軍方稱「全面掌控泰格瑞首府」

編譯中心／綜合28日電
衣索比亞總理阿比。（路透資料照片）
衣索比亞總理阿比。（路透資料照片）

衣索比亞泰格瑞省爆發內戰近一個月，政府軍參謀總長朱拉（Birhanu Jula）今晚發表聲明說，政府軍已「全面掌控」泰格瑞省首府馬凱勒（Mekelle）。對抗政府軍的泰格瑞部隊尚未針對此發表評論。

衣索比亞當局稍早前表示，政府軍正對泰格瑞地區展開最後階段攻勢，且將會小心保護馬凱勒的50萬平民。泰格瑞省政府和人道消息人士也證實，政府軍「已開始用重型武器和火砲對馬凱勒市中心發動攻擊」，聲明並呼籲國際社會譴責「這種火砲和戰機攻擊以及屠殺行為。」

泰格瑞省民眾逃避戰火，26日乘公共汽車到達蘇丹東部難民營。（美聯社）
泰格瑞省民眾逃避戰火，26日乘公共汽車到達蘇丹東部難民營。（美聯社）

國際危機組織27日指出，衣索比亞3周以來的猛烈戰事已造成數千人喪生，「包括許多平民以及安全部隊在內」。

目前已有數萬難民跨界湧入鄰國蘇丹，聯合國難民署（UNHCR）表示，蘇丹需要1.5億萬美元救助，以收容來自衣索比亞泰格瑞省的大批難民。蘇丹自當地爆發內戰以來，已收容4萬3000多名難民。

曾獲去年諾貝爾和平獎的衣索比亞總理阿比4日宣布，下令軍隊對泰省執政黨「泰格瑞人民解放陣線」（TPLF）採取作戰行動。

阿比22日晚間給予解放陣線72小時期限投降，但遭到拒絕。26日阿比下令軍隊，在泰格瑞省首府馬凱勒對當地反叛勢力領導人發動最後進攻。

衣索比亞內戰位置圖
衣索比亞內戰位置圖

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