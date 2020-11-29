「干預內政」蒙特內哥羅、塞爾維亞互逐大使

巴爾幹半島國家蒙特內哥羅（Montenegro）28日宣布，鄰國塞爾維亞（Serbia）駐當地大使長期干涉內政，因此將對方列為不受歡迎人物並驅逐出境。

蒙特內哥羅外交部的聲明提到，當局曾以書面和口頭警告塞爾維亞大使博若維奇（Vladimir Bozovic）不要干涉內政，指對方聲稱當地國會在1918年通過放棄主權，加入南斯拉夫的決定是「解放當地」和「蒙特內哥羅民眾的自由意志」的言論，並不尊重蒙特內哥羅。

塞爾維亞隨後採取同樣措施，要求蒙特內哥羅駐當地大使米洛舍維奇（Tarzan Milosevic）在72小時內離開當地。

蒙特內哥羅在1918年加入南斯拉夫，後者在1990年代解體後，組成塞爾維亞和蒙特內哥羅共和國，但蒙特內哥羅在2006年宣布獨立。蒙特內哥羅的親西方政黨社會主義者民主黨 （DPS）日前在大選落敗，結束30年管治。國會在12月2日表決籌組新政府，預計由親塞爾維亞及俄羅斯 的政黨民主陣線（Democratic Front）主導。

社會主義者民主黨曾指控塞爾維亞在蒙特內哥羅扶植親塞勢力，企圖重新增加影響力。