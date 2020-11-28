法警爆打非裔、室內扔催淚彈 馬克宏「非常震驚」

法國三名警員對非裔音樂製作人澤克勒拳打腳踢。（Getty Images）

法國非裔音樂製作人澤克勒，日前晚間返回在巴黎的工作室時，遭三名警察 以未戴口罩為由攔查他，隨後對他拳打腳踢，甚至朝工作室施放催淚彈，過程全被監視器拍下，掀起眾怒。總統馬克宏 對此感到「非常震驚」，內政部長達馬南則要求將涉案警員停職。

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新聞網站Loopsider發布的影片顯示，澤克勒日前在巴黎準備進入一間錄音室時，遭到三名警察以沒戴口罩為由攔下，之後卻遭拳頭、警棍施暴。澤克勒向同事求救後，終於將警員驅離 現場，但警員打破窗戶向室內丟擲催淚彈，並舉槍要求所有人走到室外，隨後再度施暴，直至有人大喊有監視器後，警員才停止暴行。

澤克勒昨與律師前往法國全國警察督察署申訴。中央社引述法新社報導，一名政府消息人士透露，馬克宏昨天已與內政部長達馬南討論澤克勒事件，要求對施暴員警加以嚴懲。達馬南則在推特發文，要求巴黎警署署長將涉案警員暫時停職。

由於巴黎警方23日才使用催淚瓦斯驅離在市中心聚集的難民，因此本周以來飽受外界批評。針對驅離過程中有一名記者和一名難民遭到暴力對待，法國檢方已展開調查。