我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1300萬例 伊州逾70萬例

川普要求威州重新計票 結果出爐…白登贏更多

法警爆打非裔、室內扔催淚彈 馬克宏「非常震驚」

編譯中心／綜合27日電
法國三名警員對非裔音樂製作人澤克勒拳打腳踢。（Getty Images）
法國三名警員對非裔音樂製作人澤克勒拳打腳踢。（Getty Images）

法國非裔音樂製作人澤克勒，日前晚間返回在巴黎的工作室時，遭三名警察以未戴口罩為由攔查他，隨後對他拳打腳踢，甚至朝工作室施放催淚彈，過程全被監視器拍下，掀起眾怒。總統馬克宏對此感到「非常震驚」，內政部長達馬南則要求將涉案警員停職。

來源：YouTube

新聞網站Loopsider發布的影片顯示，澤克勒日前在巴黎準備進入一間錄音室時，遭到三名警察以沒戴口罩為由攔下，之後卻遭拳頭、警棍施暴。澤克勒向同事求救後，終於將警員驅離現場，但警員打破窗戶向室內丟擲催淚彈，並舉槍要求所有人走到室外，隨後再度施暴，直至有人大喊有監視器後，警員才停止暴行。

澤克勒昨與律師前往法國全國警察督察署申訴。中央社引述法新社報導，一名政府消息人士透露，馬克宏昨天已與內政部長達馬南討論澤克勒事件，要求對施暴員警加以嚴懲。達馬南則在推特發文，要求巴黎警署署長將涉案警員暫時停職。

由於巴黎警方23日才使用催淚瓦斯驅離在市中心聚集的難民，因此本周以來飽受外界批評。針對驅離過程中有一名記者和一名難民遭到暴力對待，法國檢方已展開調查。

警察 驅離 馬克宏

上一則

「嘲笑口音也是歧視」 法國新法將重罰5.3萬元

下一則

巴西總統拒接種 聖保羅還是要用中國疫苗

延伸閱讀

法國將訂環境汙染新罪 最重關10年或罰534萬元

法國將訂環境汙染新罪 最重關10年或罰534萬元
尷尬之旅…龐培歐訪法遭冷遇 法當局：全程告知白登團隊

尷尬之旅…龐培歐訪法遭冷遇 法當局：全程告知白登團隊
馬克宏批媒體合理化暴力 偏頗報導嘲諷漫畫爭議

馬克宏批媒體合理化暴力 偏頗報導嘲諷漫畫爭議
控馬克宏汙衊 印尼極端組織將赴法大使館抗議

控馬克宏汙衊 印尼極端組織將赴法大使館抗議

熱門新聞

詩妮娜和護士前同事談天。取材自臉書

榮寵失而復得 泰國貴妃力展親民作風博好感

2020-11-21 07:27
阿斯特捷利康副總裁潘加洛斯透露，是研發人員注射時搞錯劑量，才意外使疫苗保護率提高到九成。（Getty Images）

誤打誤撞！牛津疫苗研發人員犯錯 竟使保護力激增

2020-11-24 04:25
周庭入選BBC年度百大女性。(美聯社)

BBC評選百大女性 周庭、方方、楊紫瓊上榜

2020-11-24 08:45
杜拜酋長拉希德（中）與前妻約旦哈雅公主（左）2010年6月檔案照。（路透資料照片）

約旦公主出軌保鏢！豪撒640萬封口費 還送對方名表、獵槍

2020-11-22 02:14
英國藥廠阿斯特捷利康23日宣布，與英國牛津大學合作研發的新冠肺炎疫苗，保護率可達九成。Getty Images

牛津新冠疫苗保護力僅70% 但便宜又容易保存

2020-11-23 07:20
圖為伊朗一名重要的核子科學家今天在德黑蘭外郊的阿布薩市遭到攻擊而身亡。美聯社

伊朗重要核子科學家遭刺殺身亡 控以色列幕後策畫

2020-11-27 14:34

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
捐250萬元給挺川組織「真實選票」 金主提告要求退款

捐250萬元給挺川組織「真實選票」 金主提告要求退款
洛杉磯再推「居家避疫令」 30日起執行3周

洛杉磯再推「居家避疫令」 30日起執行3周
邪教詭異冥想！女學員下體遭男性撥弄15分鐘 引FBI調查

邪教詭異冥想！女學員下體遭男性撥弄15分鐘 引FBI調查
川普散布選舉陰謀論 家人因政治歧視產生難解心結

川普散布選舉陰謀論 家人因政治歧視產生難解心結
再破紀錄！紐約全州單日確診逾8000例 陽性率升到3.72%

再破紀錄！紐約全州單日確診逾8000例 陽性率升到3.72%