「嘲笑口音也是歧視」 法國新法將重罰5.3萬元

法國國民議會26日通過新法草案，禁止基於口音歧視他人，並稱此行爲是「種族歧視 的一種形式」。這項草案還待參議院 審議。

中央社引述法新社報導，這項草案以98票贊成、3票反對，獲得壓倒性多數通過。除了原有的種族歧視、性別歧視、對身心障礙者歧視之外，新法將口音也列入可提起訴訟的歧視原因清單。

根據草案，觸犯規定者最高可判處3年有期徒刑與4.5萬歐元（約5.3萬美元 ）罰款。

這項草案由中間偏右的「共和前進」（LREM）黨籍議員厄澤（Christophe Euzet）提出，儘管獲壓倒性多數票通過，仍在國民議會引起了激烈爭辯。

來自法屬玻里尼西亞的議員賽吉（Maina Sage）談到，像她這樣帶著地方口音的人可能遭遇的困難。她接受法國新聞電台訪問時說，這種歧視直到現在都存在，有些人會帶著蔑視眼光看待這些口音。

身為北非後裔的米拉萊斯（Patricia Miralles）提及自己年輕時，曾因阿爾及利亞口音而遭到「嘲笑」，她在議場也短暫重現這種口音。

其他國會議員還譴責，有太多帶有濃烈口音的播報員被侷限在播報橄欖球比賽或天氣預報。