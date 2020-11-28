緩兵之計？白俄總統：新憲法通過就下台

遭反對派指控大選舞弊當選的白俄總統魯卡申柯，表示新憲法通過 後將離職。圖為魯卡申柯（前中）27日到首都明斯克醫院視察。（路透）

遭反對派指控大選舞弊當選連任的白俄羅斯總統魯卡申柯，表示新憲法通過後將離職：「我不會在新憲法下擔任總統」。

Belta新聞通訊社報導，魯卡申柯在8月9日的總統大選宣布連任成功，遭指控舞弊，掀起綿延數月的街頭抗議。魯卡申柯雖然表示新法通過將下台，但沒有說出具體日期，只強調憲改的必要性，此舉也可能是緩兵之計。

此外，流亡海外的白俄反對派領袖季哈諾夫斯卡婭，被西方國家視為實質總統當選人。她日前受訪時指出，可能很快就會與美國 總統當選人白登 會面。她表示：「我們早已收到這類會面的邀請。我們在不久將來會造訪英國、挪威及其他國家。」

「華盛頓郵報」（The Washington Post）幾天前透過社論，呼籲美國當局表達聲援白俄抗議者。根據這篇社論，邀請季哈諾夫斯卡婭出席白登就職典禮、讓兩人在白宮 會面，能向世界展現美國「再度支持民主」。

目前的白俄反政府示威通常在ˊ歐日人數最多，但近幾周，每周日都有多達千人被捕。一則網路上的影片顯示，安全部隊持警棍攻擊一名騎自行車的人士，他還被法官以「違反大型集會命令」罰200美元，卻沒有任何一名持警棍的員警被訴究。