瞻仰馬拉度納人潮過多 球迷與警察爆衝突

阿根廷足球 傳奇馬拉度納昨天逝世,靈柩暫放總統府供民眾入內瞻仰,然而部分球迷今天不耐排隊久候,在府外街頭與鎮暴警察 爆發衝突,警方發射橡膠子彈和催淚彈遏阻。

球迷占據一處總統府庭院,並擾亂馬拉度納(Diego Maradona)的瞻仰活動後,官員下令將馬拉度納的靈柩移靈到總統府中的另一個房間。

政府稍早宣布延長守靈3小時,好讓數以萬計的粉絲有時間向馬拉度納致意。

數以萬計的民眾從早開始在總統府排隊,逐一走過覆蓋阿根廷國旗和馬拉度納10號球衣的靈柩。

許多前來悼唁的民眾流著淚,一些人則穿著馬拉度納的複製球衣。馬拉度納曾於1986年率阿根廷奪下世界盃足球賽冠軍。

Thousands of fans lined up at the Casa Rosada presidential palace in Buenos Aires to bid farewell to soccer great Diego Maradona https://t.co/vzPTipZ9tr pic.twitter.com/pA5M4iEmqa