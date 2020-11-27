瞻仰馬拉度納人潮過多 球迷與警察爆衝突

馬拉度納26日逝世後靈柩暫放總統府供民眾入內瞻仰，然而部分球迷27日不耐排隊久候，在府外街頭與鎮暴警察爆發衝突。(美聯社)

阿根廷足球 傳奇馬拉度納昨天逝世，靈柩暫放總統府供民眾入內瞻仰，然而部分球迷今天不耐排隊久候，在府外街頭與鎮暴警察 爆發衝突，警方發射橡膠子彈和催淚彈遏阻。

球迷占據一處總統府庭院，並擾亂馬拉度納（Diego Maradona）的瞻仰活動後，官員下令將馬拉度納的靈柩移靈到總統府中的另一個房間。

政府稍早宣布延長守靈3小時，好讓數以萬計的粉絲有時間向馬拉度納致意。

數以萬計的民眾從早開始在總統府排隊，逐一走過覆蓋阿根廷國旗和馬拉度納10號球衣的靈柩。

許多前來悼唁的民眾流著淚，一些人則穿著馬拉度納的複製球衣。馬拉度納曾於1986年率阿根廷奪下世界盃足球賽冠軍。

Thousands of fans lined up at the Casa Rosada presidential palace in Buenos Aires to bid farewell to soccer great Diego Maradona https://t.co/vzPTipZ9tr pic.twitter.com/pA5M4iEmqa — Reuters (@Reuters) November 26, 2020

但隨著時間過去，總統府外排隊的人潮逐漸失去耐性，部分民眾占據府內庭院，開始呼起口號。

政府消息人士向法新社透露，為防萬一，官員已將馬拉度納的靈柩移往另一個房間。

阿根廷警方反擊弔唁民眾。(取材自推特)

與此同時，鎮暴警察在總統府附近街道上與投擲石塊的球迷爆發衝突，並且逮捕數人。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，一名前來悼唁的民眾認為警方反應過度。他表示：「我們冷靜地排著隊，警方卻突然開始發射橡膠子彈。瘋了，我只是想向狄艾戈（馬拉度納）道別。」

總統府外排隊的人潮逐漸失去耐性，部分民眾占據府內庭院。(取材自推特)

馬拉度納本月稍早動手術移除腦中血塊，還處於復原期，昨天卻因心臟病 發離世。

馬拉度納發言人桑奇（Sebastian Sanchi）告訴媒體，馬拉度納今天稍後安葬在首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）邊郊的和平花園（Jardin de Paz）墓園，他的雙親也長眠於此。

電視畫面顯示，家人和親友出席這場私人葬禮。