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搞錯劑量！牛津疫苗試驗有問題 要重新再來

左腳紋摯友頭像 馬拉度納、卡斯楚同天過世

編譯中心╱綜合26日電
馬拉度納生前於古巴接受戒毒治療，曾與古巴領袖卡斯楚(右)會面，向對方展示卡斯楚模樣的紋身。（路透）
馬拉度納生前於古巴接受戒毒治療，曾與古巴領袖卡斯楚(右)會面，向對方展示卡斯楚模樣的紋身。（路透）

來源：YouTube

古巴前領袖卡斯楚相隔四年、同一天過世的馬拉度納，是徹底的左派支持者，崇拜古巴強人卡斯楚和革命領袖切格瓦拉，還曾得到卡斯楚鼓勵從政，差一點就可能「踩過界」成為政壇風雲人物，差一點就「踩界」從政壇，甚至可能當上阿根廷總統。

香港01報導，馬拉度納是工人之子，成長於布宜諾斯艾利斯郊區的貧民窟。1987年，馬拉度納首次和卡斯楚見面，時值馬拉度納帶領阿根廷奪得世界杯冠軍後的一年，也是蘇聯解體前四年。

中國時報報導，他崇拜切格瓦拉，右手臂刺著對方的頭像，左腳則有卡斯楚模樣的紋身。馬拉度納和卡斯楚的忘年情誼始於1987年，2000年馬拉度納吸毒心臟病發差點送命，轉往古巴戒毒癮，一待四年。卡斯楚常一大早打電話或陪他散步，暢談政治和運動。

2004年，馬拉度納暴肥到破百公斤，死神再度找上門，這次還是老大哥拉了他一把。卡斯楚慷慨提供醫療團隊，為馬拉度納動胃部手術，堪稱他的救命恩人。而馬拉度納恢復健康後多次重返古巴，對於遭到國際孤立的古巴，無疑是最好的公關。

2016年11月25日，卡斯楚以90歲高齡過世，馬拉度納哭得不能自己；也許是冥冥中的安排，4年後的同一天，馬拉度納也過世，兩人得以在另一個世界重逢。

馬拉度納和委內瑞拉前總統查維茲也有交情。（Getty Images）
馬拉度納和委內瑞拉前總統查維茲也有交情。（Getty Images）
阿根廷球王馬拉度納左腳有古巴前領袖卡斯楚模樣的紋身。（路透）
阿根廷球王馬拉度納左腳有古巴前領袖卡斯楚模樣的紋身。（路透）

古巴 心臟病 中國

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